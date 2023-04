Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse hulpverlener uit Soedan vertelt in Op1 over evacuatie: ‘Het is helemaal losgegaan’

De gevechten die in Soedan uitbraken, volgen op weken van spanningen tussen de chef van het leger en de baas van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Vanwege deze spanningen werd een evacuatie van Nederlanders in Soedan in gang gezet. Arthur Molenaar is één van hen, en vertelt over de situatie in Op1.

Molenaar is net terug in Nederland nadat hij samen met zijn gezin werd geëvacueerd uit Soedan. Naast hem zit Abdulaal Hussein aan de Op1-talkshowtafel. Hij maakt zich zorgen om zijn vrienden en familieleden die nog in het land zijn.

Gevechten in Soedan

De chef van het leger en de baas van de RSF hebben ruzie over de integratie van de RSF in het reguliere leger. Ze beschuldigen elkaar van het op gang brengen van de strijd. Inmiddels zijn ten minste 160 Nederlanders geëvacueerd uit Soedan, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. Ondanks de wapenstilstand is de situatie onveilig in het land.

Molenaar werkt als hulpverlener is Soedan. „We hebben met veel gemengde emoties te maken. We zijn heel erg bezig met onze vrienden en collega’s daar. Daar zijn we dag en nacht mee bezig. En hoe gaat het verder met het land Soedan, waar wij veel van zijn gaan houden.” Molenaar benadrukt dat hij „fantastische hulp” heeft gekregen. „Vanwege het paspoort dat ik heb. Maar zo veel andere mensen hebben dat niet.”

👉 Wat is er aan de hand in Soedan? Metro schreef eerder dat het al langer onrustig is in het land. In 2021 pleegde de RSF en het leger samen een staatsgreep. Sindsdien wordt het land bestuurd door generaals. De leiders van de RSF en het leger spraken af dat Hamdan Dagalo, de leider van de RSF, plaatsvervanger zou worden van een besturende raad. Dat zou gebeuren onder leiding van legerleider en president Abdel Fattah al-Burhan. Die afspraak is nu onder druk komen te staan omdat er plannen opduiken om de RSF te integreren in het Soedanese leger. De vraag is nu wie deze gecombineerde strijdmacht moet gaan leiden en wie dus de échte baas van het land is.

Hulpverlener Arthur Molenaar vertelt in Op1 over evacuatie

Er is steeds meer wantrouwen tussen de twee partijen ontstaan en „dat is langzaamaan uit de hand gelopen”, aldus Molenaar. Hij vertelt over de dag dat de zware gevechten, op 15 april, uitbraken. „Ik dronk die zaterdagochtend rustig een kopje koffie in de tuin, ik wachtte op wat bezoek toen het helemaal is losgegaan.” Molenaar stuurde de kinderen naar binnen en belde in paniek naar de vrienden die onderweg naar hem waren. „Die waren bijna overreden door een legertruck, maar gelukkig zijn zij bij ons aangekomen. Toen ben ik heel hard aan het werk gegaan. Wij moesten namelijk weten waar onze medewerkers waren.”

Molenaar specificeert de hulp die hij levert aan het land. „We runnen 60 klinieken, leveren water aan vluchtelingenkampen. Dat móét doorgaan, dat zijn we meteen gaan doen.” Molenaar heeft de evacuatie vastgelegd. In Op1 worden zijn beelden vertoond. „Je ziet onze auto waar onze kinderen Franse vlaggen op getekend hebben op aanraden van de Franse ambassade, toen zijn we naar een safe house gegaan waar we mensen konden registreren. Je ziet het: overal staan militairen, geen vrouwen op straat en alle winkels zijn dicht.” Molenaar kon door het gebied heen met een Frans konvooi doordat zij „afspraken hadden gemaakt”.



Arthur Molenaar is één van de ongeveer 160 Nederlanders die de afgelopen week zijn geëvacueerd uit Soedan. #Op1 #BNNVARA pic.twitter.com/D5iQkqXkXv — Op1 (@op1npo) April 28, 2023

‘VIP-vluchteling’

Eenmaal het vliegtuig uit, stonden mensen van het Franse leger klaar om hulp te bieden. „Zij boden psychologische hulp, water, snoepjes en Pokémon-kaarten aan kinderen.” Hussein vluchtte 6 jaar geleden uit Soedan. „Dit is een VIP-vluchteling in tegenstelling tot mij”, lacht hij. „Met de meeste met wie ik contact heb daar gaat het goed. Vooral met mensen die nog in Khartoem zitten heb ik geen contact. Maar mijn broertjes en zusjes zijn op een veilige plek.”

Het is verschrikkelijk, benadrukt Hussein. „Mensen kunnen niet eten of drinken. Want als je niet werkt, kun je niet eten. En iedereen werkt in de grote steden.” Daar maakt Hussein zich zorgen om. „Wij willen niet dat het leger de baas wordt. Wij willen een democratie. Niet dat er elke keer een staatsgreep komt, of een baas die alles bepaald voor het land. Dit is ook geen oorlog tussen het leger en de RSF. Dit is tussen twee nare mannen die ruzie met elkaar hebben.”

Gevaar voor eigen leven

Iedereen die Hussein spreekt is bang. „De Europeanen zijn weg, nu gaan ze los. ‘Ze gaan ons vermoorden’, zeggen ze.” Molenaar haakt in. „De enige die er invloed op kunnen hebben zijn burgers. Diezelfde demonstratiegroep van 2016/2017 is nog steeds georganiseerd. Als er even niet gevochten wordt, gaan jonge mensen de straat op om te demonstreren. Met gevaar voor eigen leven.”

Op1 helemaal terugkijken kan via NPO Start.