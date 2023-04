Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kans op songfestivalsucces slinkt: Mia Nicolai en Dion Cooper dalen bij bookmakers

Komt het nog goed met Mia Nicolai en Dion Cooper, het duo dat de Nederlandse kleuren tijdens het Eurovisiesongfestival in Liverpool verdedigt? Dat is wel zo’n beetje dé ‘hot topic’ van deze maand. Als we de gokkers mogen geloven (en die hebben toch best vaak gelijk), dan is het antwoord op die vraag helaas nee.

De kritiek op de Nederlandse songfestivalinzending stapelt zich op na hun eerste optredens. Tijdens hun ongelukkige debuut op 8 april in Madrid maakten de artiesten enkele vocale uitglijders. Een woordvoerder van de AVROTROS weet het wisselvallige optreden aan technische problemen. Ruim een week later traden Nicolai en Cooper voor het eerst op als duo in Nederland en wisten zij wéér niet te overtuigen. Het duo oogde onzeker en wankel en zong op bepaalde momenten niet zuiver.

Veel mensen maken zich ernstige zorgen. „Nederland heeft een wonder nodig om zich te kwalificeren als ze in Liverpool zo presteren”, zegt iemand onder de YouTube-video van hun optreden. Toch stonden Nicolai en Cooper anderhalve week geleden nog op de veertiende plek bij de bookmakers. Het duo was, wat opmerkelijk was vanwege hun valse start, gestegen vanaf plek zestien. Dat was vlak voor hun tweede liveoptreden in Amsterdam.

Vertrouwen in songfestivalsucces Mia Nicolai en Dion Cooper slinkt

Of hun tweede optreden hen de das om heeft gedaan, blijft gissen. Maar het vertrouwen in een songfestivalsucces voor Nicolai en Cooper is in ieder geval flink geslonken. Het Nederlandse duo verliest sinds vorige week langzaamaan terrein en stond vanochtend op plaats 21 van de 37.

Nicolai en Cooper lieten vorige week in de podcast Songfestival Troubadours weten dat ze zich nauwelijks bezighouden met wat de bookmakers voorspellen. Cooper stipte daarbij aan dat de wedkantoren de posities vooral baseren op wat er nu bekend is. „Maar wat er uiteindelijk daar op het podium komt te staan is natuurlijk nog onbekend. Wat leuk is, want er komen dus vanuit allerlei hoeken verrassingen en dan kan het op het laatste moment weer helemaal verschuiven.”

Songfestivalgokkers zetten op dit moment nog altijd verreweg het meeste in op de Zweedse Loreen met haar nummer Tattoo. En ja: dat is dezelfde Loreen die in 2012 ook al eens won, met Euphoria. Zij heeft volgens de bookmakers een winkans van liefst 43 procent. De nummer twee is nog altijd Käärijä uit Finland. Hij heeft 17 procent kans om te winnen. De halve finales van het Eurovisiesongfestival vinden plaats op 9 en 11 mei 2023. De finale is op zaterdag 13 mei 2023.