Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Babbelige’ Máxima vergeet Franse gast Brigitte Macron tegenover pers

Koningin Máxima en de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron trokken gisteren met elkaar op in Amsterdam. Maar toen de koningin gistermiddag de pers te woord stond, vergat ze eventjes haar Franse gezelschap.

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte waren voor staatsbezoek in Amsterdam. Waarbij het presidentskoppel langs allerlei Nederlandse hoogstandjes trok en vergezeld werden door ons koningspaar en Nederlandse bestuurders, waaronder premier Mark Rutte.

Maxima vergeet Brigitte Macron bij pers

Terwijl Willem-Alexander en Emmanuel Macron hun eigen plan trokken, gingen Máxima en Brigitte langs de stichting Mind Us, Het Anne Frank Huis en de Keukenhof. Later stond ook nog het Rijksmuseum op het programma.

Toen Máxima na afloop de pers, van onder meer Shownieuws, te woord stond, vergat ze alleen haar Franse metgezel eventjes. De babbelige koningin vertelde tegen de pers uitgebreid hoe „fantastisch” de dag was en welke bijzondere dingen zij en haar gast gezien hadden. Ook prees ze de regeringsconsultaties in het Rijksmuseum, waardoor de banden tussen Nederland en Frankrijk zo goed zijn.

Brigitte probeerde, nadat Máxima alvast de pers bedankt had, nog wat te zeggen. „Ik zal deze dag niet vergeten”, waren haar woorden. Maar daar bleef het ook bij.

Kritiek op Máxima vanwege pleiten CBDC

Overigens schreef het AD gisteravond over het feit dat het ministerie van Financiën koningin Máxima terugfloot. De koningin sprak namelijk meermaals over de eventuele invoering van de digitale euro, de zogenoemde CBDC. Eind vorig jaar attendeerde het ministerie haar erop dat zij zich hier minder over moest uitspreken. Omdat het veel losmaakte op sociale media.

De CBDC moet het digitale alternatief voor het contante geld worden. Maar niet iedereen staat te springen om een digitale euro die onder de paraplu van de overheid valt. Máxima en Sigrid Kaag (Financiën) bleken voorstander van de munt. Maar onze koningin heeft dat klaarblijkelijk iets te vaak opgenoemd.

Ministerie van Financiën floot koningin terug

In haar toespraken voor de Verenigde Naties pleitte de koningin voor de digitale munt. Maar critici, complotdenkers en politieke tegenstanders (FvD, BBB, SP) hebben daar hun bedenkingen bij. Een ambtenaar van Financiën bevestigde tegen de krant de onrust rondom de toespraken van Máxima. „Na corona is de digitale euro de nieuwe wappie-magneet.’’ Daarom floot het ministerie de koningin terug en sprak zij de afgelopen tijd niet over de CBDC. Volgens het ministerie wordt haar niet het zwijgen opgelegd en maakt de koningin daarin zelf een keuze.

Vandaag en morgen is onze koningin aanwezig bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en spreekt zij op grote bijeenkomsten over financiële middelen, waar waarschijnlijk ook digitale middelen aan bod komen. Over de ‘politieke’ bemoeienis van de koningin klonk kritiek. Eerder vertelde haar man nog openhartig in de podcast met Edwin Evers dat zijn persoonlijke mening over wetten en besluiten niet relevant is en hij zijn eigen mening voor zich houdt.