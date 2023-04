Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tata Steel-topman krijgt hem flink voor z’n kiezen bij Beau: ‘Kom op man’

De CEO van de omstreden fabriek Tata Steel schoof gisteravond aan bij Beau, waar hem behoorlijk het vuur aan de schenen werd gelegd. Door de presentator zelf en een huisarts aan tafel. En daardoor liepen de gemoederen behoorlijk op.

Het bedrijf Tata Steel ligt onder vuur, mede door de uitstoot van giftige stoffen. In omliggende dorpen en steden rondom de fabriek zou meer kanker worden gediagnosticeerd. En het bedrijf blijkt een van de grootste vervuilers van ons land.

CEO Tata Steel Hans van de Berg aan tafel bij Beau

CEO Hans van den Berg schoof gisteravond aan bij Beau om zijn verhaal te doen. Van den Berg werkt 33 jaar voor het bedrijf en maakte alle ontwikkelingen en zorgen van dichtbij mee. De CEO legt uit dat we niet zonder staal kunnen in deze maatschappij. Ook pleit hij voor de 9000 medewerkers die bij Tata Steel werken.

Het vuur werd de Tata Steel-CEO behoorlijk aan de schenen gelegd. Beau van Erven Dorens kaartte de cijfers over giftige stoffen aan. „Cijfers die in deze tijd niet meer kunnen. Getallen, daar schrik ik van. Dat kan toch niet in 2023.” Van den Berg legt uit dat het bedrijf er van alles aan doet om met de gezondheidszorgen rekening te houden en het bedrijf te vergroenen. „Maar we zijn een grote fabriek, van 1500 voetbalvelden.”

Huisarts botst met Tata Steel-topman

Huisarts Luc Verkouteren, die in de buurt van Tata Steel woont, legt uit dat industrie nooit voor de volksgezondheid mag gaan. De CEO vertelt aan tafel dat de fabriek bezig is om de gezondheidsbezwaren aan te pakken. Maar huisarts Verkouteren raakt geïrriteerd. „Kom op man. Dat had toch allang moeten gebeuren. Dan heeft u sinds 2018 onder een of andere tegel gezeten.”

De CEO reageert dat Tata Steel geframed wordt met feiten, halve feiten en onzin. „Mijn mensen worden uitgemaakt voor nazi’s, moordenaars, kindermoordenaars.” Maar de huisarts benadrukt dat de cijfers niet liegen, waarmee hij verwijst naar onderzoeken van het RIVM en de GGD.



Steengoed, huisarts uit Wijk aan Zee die de directeur van Tata totaal in zijn hemd zet. Onhoudbare toestand in de IJmond. Al jaren. #beau #tata — ruud houweling (@RuudHouweling) April 12, 2023

Beau van Erven Dorens spaart Tata-topman niet

Van Erven Dorens haalt aan dat de wereld veranderd is en de fabriek in de toekomst wellicht moet sluiten. Later komt het nieuws ter sprake dat de Tata Steel-topman niet naar de Tweede Kamer wilde komen om in gesprek te gaan met politici, maar daarvoor een medewerker wilde sturen. Maar daarop komt Van den Berg nu terug. „Dan ga ik daar naartoe. Dat kan ik bij dezen dan toezeggen.” Waarna Van Erven Dorens afsluit dat de Tata Steel-CEO het in de Tweede Kamer waarschijnlijk ook hard voor de kiezen krijgt.



Hans van den Berg, CEO van Nederland's Nr. 1 #giffabriek #Tatasteel – wil wel miljarden €€ belastinggeld voor zijn onhaalbare Tata Morgana Groene Staal fantasie – maar heeft geen tijd voor de NL volksvertegenwoordiging. Onacceptabel! #SluitTataNU #beau https://t.co/zcTVUDYpj0 — Henk Otten (@hendrikotten3) April 12, 2023



Ik snap de voors en tegens. En we kunnen er alles van vinden, maar we houden het hele gebeuren wél zelf in stand #beau — Sjoerd Beek (@BeekSjoerd) April 12, 2023



CEO #TataSteel zit er wel bij #beau. Hoeft hij niet te doen, beetje respect mag wel en ja, het moet heel snel beter daar. Maar verwacht die huisarts dan dat hij de fabriek direct sluit? Natuurlijk niet. — Daniel Alfrink (@DanielAlfrink) April 12, 2023



@BeauvanED jammer hoor dat jij @TataSteelLtd veroordeeld. Lekker objectief Beau. — Marten Stol (@MartenStol) April 12, 2023



Tjonge, Tata Steel. Deze meneer had het toch even heel moeilijk. #Beau — Adèle (@Adlecelina) April 12, 2023



Goed dat Hans vd Berg zich laat interviewen bij #beau, maar ik had hem liever bij #nieuwsuur of #buitenhof gezien.

Het belang van Tata Steel met 9000 werknemers is groot, maar de druk op 't bedrijf om te verduurzamen en minder schadelijke stoffen uit te stoten moet echt omhoog. pic.twitter.com/O7H08eNYg4 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) April 12, 2023



Nou hier hebben we de oplossing mensen, sleep tata naar de tafel bij Beau en de toezeggingen vliegen je om de oren! https://t.co/LZOuyjDQRs — sabine (@ninikins) April 12, 2023

