Wat is CBDC, oftewel de digitale euro en waarom klinkt daar kritiek tegen?

CBDC moet het digitale alternatief voor het contante geld worden, tenminste als het aan sommige hoogstaande politici ligt. Maar niet iedereen staat te springen om een digitale euro die onder de paraplu van de overheid valt. Aankomende woensdag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer.

Dat digitaliseren van persoonlijke gegevens dat blijft een dingetje. Zo waarschuwden wetenschappers tegenover het onderzoeksplatform Follow the Money voor de Digital ID en klonk er kritiek op een toekomstig Europees medisch dossier.

CBDC: Digitaal alternatief voor contant geld

En nu is daar CBDC, het digitale alternatief voor het contante geld. Onder meer minister Sigrid Kaag (Financiën) en koningin Máxima, zijn groot voorstander.

Wij betalen momenteel met contant geld (publiek, chartaal geld) en met geld van onze bankrekening (privaat, giraal geld). Even plat gezegd halen we ons contante geld bij de staat, oftewel de centrale bank. En ons banktegoed loopt via een commerciële bank. Volgens Kaag is een de digitale euro het alternatief voor contant geld. „De digitale euro zie ik als een aanvulling, niet als vervanging. Consumenten kunnen met hun bestaande contante geld en bankrekeningen blijven betalen, maar krijgen met de digitale euro een alternatief”, schreef ze in een Kamerbrief.

Kritiek op digital euro

Maar niet iedereen staat te springen om deze digitale euro. Woensdag wordt het onderwerp besproken in de Tweede Kamer. Maar op social media klinken ook de argumenten waarom zo’n digitale munt wel of niet gewenst zou zijn.

Onder meer tech- en economie-journalist Bert Slagter denkt dat het plan gedoemd is om te floppen. Waarom? Volgens hem zijn er te veel verschillende belangen, die moeilijk allemaal behartigd kunnen worden. „Privacy, neutraliteit en onafhankelijkheid”, staan wat hem betreft onder druk. De digitale munt kan volgens hem nooit dezelfde vorm van privacy genereren als contant geld. Hij legt zijn visie uit in het onderstaande Twitter-draadje. Slagter concludeert dat de alternatieven, oftewel contant geld, giraal geld of bitcoins, beter zijn. „Tenzij… de overheid de alternatieven minder aantrekkelijk maakt of verbiedt.” Maar dat laatste ziet hij niet direct gebeuren.



De digitale euro gaat mislukken. Het wordt een onbruikbaar compromis. 👇 — Bert Slagter (@bslagter) November 19, 2022

Maar ook econoom Follow the Money-journalist Thomas Bollen deelt ook zijn visie in een Twitter-draadje. Banken staan volgens hem niet te springen, net als crypto-fans en overheidswantrouwers om CBDC. Hij denkt dat de overheid dat wantrouwen versterkt heeft door onder meer de coronapas. Iets wat nu tegenwerkt bij de plannen rondom CBDC. „De CBDC dreigt zo bij voorbaat te mislukken.”



De digitale euro komt eraan! Maar wat voor munt wordt het? 23 nov Kamerdebat.

Door misverstand en onbegrip over wat CBDC kan zijn, en omdat de doelstellingen niet zijn vastgelegd, dreigt de munt bij voorbaat te worden gesaboteerd.

Een draad over de vele belangen…

1/16 — Thomas Bollen (@mrtbollen) November 21, 2022

Maar op Twitter klinken meer vragen over dit betaalmiddel. Een greep uit een aantal reacties:



Minister Kaag en de EU willen de digitale euro invoeren, waarmee en passant allerlei restricties aan burgers opgelegd kunnen worden. De digitale munt #CBDC kan geprogrammeerd worden met politieke doelen. Onschuldig is dat allemaal niet.https://t.co/EDu7DRnUVw — Marianne Zwagerman (@mariannezw) November 20, 2022



Koningin #Máxima hield een toespraak over de invoering van een digitale #euro. Er is een reëel gevaar dat we in een wereld terechtkomen waarin de staat onze betalingen kan traceren en digitaal geld zo kan programmeren dat er groepen worden uitgesloten.https://t.co/CyEd5squAp — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) November 16, 2022



Op 23 november a.s. debatteert de Tweede Kamer met minister Kaag over de digitale euro die nu ontwikkeld wordt. #CBDC Ben je van plan om het debat bij te wonen en wil je voorafgaand in gesprek met mij? Dat kan! Geef het even door via de link hieronder.👇🏼https://t.co/DWUTqyClFm — Mahir Alkaya (@MahirAlkaya) November 16, 2022



Van wie heeft #Maxima het mandaat gekregen om te pleiten voor een #CBDC? Voor wie praat ze hier? Niet voor de Nederlander in ieder geval. De Tweede Kamer zal dit op 23 november pas bespreken namelijk. #G20 pic.twitter.com/ai8tmfitx4 — Annelies (@annstrikje) November 16, 2022