Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Harry Potter keert officieel terug als nu al zeer controversiële serie

We kunnen eindelijk alle geruchten, hoopvolle speculatie en fan-theorieën achter de rug laten. Na eerdere hints heeft Warner Bros. eindelijk officieel aangekondigd dat Harry Potter terug gaat keren.

Niet op het witte doek, maar als prestige-serie op HBO Max. Of, beter gezegd, Max, zoals de streamingdienst binnenkort gaat heten.

Harry Potter-reboot op Max

Ja, de magische wereld van J.K. Rowling gaat Game of Thrones achterna. De show gaat tien jaar lang de originele boeken van Rowling opnieuw adapteren. Een echte reboot dus, met een gloednieuwe cast. Daarmee omzeilt Warner Bros. handig het probleem dat Radcliffe en co. niet al te happig zijn op een terugkeer.

Laten we de controversiële kant van dit verhaal ook maar meteen erbij pakken. J.K. Rowling is ook aan boord, dit keer als uitvoerend producent van de „tien jaar durende serie, geproduceerd met hetzelfde epische vakmanschap, liefde en zorg waar deze wereldwijde franchise bekend om staat”, aldus het officiële persbericht. De betrokkenheid van de controversiële schrijfster is voor veel fans online helaas een dealbreaker.

⚡ Waarom is J.K. Rowling zo controversieel? J.K. Rowling ligt onder vuur vanwege haar opvattingen en uitspraken over diverse sociale en politieke kwesties, waaronder haar tweets over de trans-gemeenschap, die door velen zijn bestempeld als transfobisch. Niet alleen de community maar ook Potter-sterren zoals Daniel Radcliffe en Emma Watson hebben zich tegen Rowling uitgesproken. Sterker nog: Watson wil niks meer met de schrijfster te maken hebben.

„Max’s doel om de integriteit van mijn boeken te bewaren is belangrijk voor mij, en ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van deze nieuwe verfilming die een mate van diepte en detail mogelijk maakt die alleen een lange televisieserie kan bieden”, aldus de schrijfster. Voor fans die al decennia klagen dat de films grote delen van de boeken overslaan, is dit inderdaad potentieel prachtig nieuws: in een format à la Game of Thrones is het inderdaad meer ruimte en tijd om dieper in de magische wereld van Harry Potter te duiken.

Schaarse details

Helaas blijft het hier ook meteen bij wat details betreft. Warner Bros. heeft enkel aangekondigd dat het de Potter-boeken gaat adapteren in een Max Original die zo’n tien jaar gaat duren, met J.K. Rowling als uitvoerend producent. Over de nieuwe cast of zelfs een eventuele releasedatum is nog niks bekendgemaakt. Tot vorige week deden er nog geruchten de ronde over onderhandelingen met Rowling, dus waarschijnlijk is het hele project nog maar net van start gegaan.

Het persbericht sluit in ieder geval positief af: „Voor de wereldwijde fangemeenschap, en voor de komende generaties, verwelkomt het iedereen om de magie zelf te ontdekken.” Niet geheel onterecht merken veel Amerikaanse media op dat helaas Rowling zelf niét altijd iedereen welkom lijkt te heten…