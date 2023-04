Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Help Mijn Man is Klusser hebben medelijden met Ruud: ‘Geef hem verdikkeme eens een compliment’

John Williams heeft in zijn carrière als presentator van Help Mijn Man is Klusser al vele bouwvallen meegemaakt. Maar van de bouwval van Annette en Ruud in de aflevering van gisteravond schrikt de presentator toch wel echt. Al zestien jaar is het huis van het stel een grote rommel. En daarnaast is het ook nog eens hartstikke vies. Voor Annette moet er nu écht wat gaan veranderen.

En dan bedoelt ze niet alleen aan het huis, maar ook aan hun relatie. „Als je met mij verder wil gaan, wil ik dat je hulp gaat zoeken”, vertelt ze Ruud. De Help Mijn Man is Klussers-kijkers verbazen zich echter over deze uitspraak en over de gehele opstelling van Anneke.

Meerdere herseninfarcten leiden tot een bouwval

Toen Ruud en Anneke in 2007 het klushuis kochten in het Zuid-Hollandse Heinenoord, had Ruud nog grootse plannen voor de verbouwing. Maar meerdere herseninfarcten zorgen ervoor dat Ruud niet meer in staat is om te werken. Hij moet de verbouwing stilleggen en komt thuis te zitten. Het resultaat is een bouwval, waar kabels uit open plafonds hangen, een dikke laag stof op de kozijnen ligt en waar het stel op twee matrasjes in een onafgemaakte slaapkamer slaapt.

„Ik krijg hem niet meer aan de slag. Hij komt tot niets en ik zie het niet meer zitten”, uit Anneke haar frustratie. Volgens Anneke spelen de herseninfarcten deels een rol hierin. „Maar hij kan gewoon veel en ik ben het zat. Ik wil dat er gewoon een keer iets gebeurt. Ik heb het er weleens over met Ruud, maar het voelt dan alsof ik tegen een muur aanpraat. Hij verschuilt zich achter zijn problemen.”



Steeds als John denkt dat hij het ergste heeft gezien… Vanavond om 21:30 bij RTL4 ‘Help, Mijn Man Is Klusser’ #HMMIK 🛠️ pic.twitter.com/LBQiJvIN2F — Blue Circle (@bluecircletv) April 3, 2023

Hulp Help Mijn Man is Klusser hard nodig

De hulp van de Help Mijn Man is Klusser-presentator is dus hard nodig. Als Ruud Williams voor zijn deur ziet verschijnen, weet hij hoe laat het is. Wegrennen of zich verstoppen doet hij echter niet. In tegenstelling: hij pakt de hulp met beide handen en tranen in zijn ogen aan. „Het wordt tijd dat er iets gebeurt schat”, begint Anneke. „Er zijn dingen die ik niet alleen kan schat. En dat weet je. En er zijn dingen die ik ook niet meer durf.”

Als Williams met Anneke samen door het huis loopt, valt het Williams al snel op dat het niet alleen een bouwval is, maar dat het ook behoorlijk vies is. „Ik zie overal spinnenwebben.” De viezigheid is Anneke ook niet ontgaan. „Ik vind dat hij dat moet doen. Ik werk drie dagen per week en ik heb het hartstikke druk.”

Williams valt van de ene verbazing in de andere. „Hier ga ik niet eens meer naar binnen”, zegt Anneke als ze bij de hobbykamer van Ruud staan. „Dit is niet normaal”, benadrukt Williams als hij, zonder camera’s, een kijkje neemt in de hobbykamer. „Dit is echt troosteloos.”

‘Ik wil dat je hulp gaat zoeken’

Tijdens zijn tour door het huis, leert Williams dat er niet alleen problemen zijn met het huis, maar ook met de relatie tussen Anneke en Ruud. „Het wordt steeds meer vriendschappelijk. Je hebt te maken met iemand die qua karakter heel anders is geworden. Al sinds 2012. Ik hoop vooral dat we dingen kunnen gaan veranderen en dat we het weer leuk met elkaar kunnen hebben”, geeft Anneke toe.

Als Ruud en Anneke even later bij elkaar zitten, stelt Anneke Ruud een ultimatum. „Ik wil dat je je er bewust van bent dat als je met mij verder wil, je eerst hulp moet gaan zoeken.” Ruud reageert hier lachend op, wat niet goed valt bij Anneke. „Ik vind het niet leuk dat je het weglacht, want het is serieus!” benadrukt ze.

Help Mijn Man is Klussers-kijkers verbaast

De Help Mijn Man is Klussers-kijkers verbazen zich echter over de opstelling van Anneke en hebben medelijden met Ruud. „Enig idee wat één infarct met je kan doen? Hij heeft er vijf gehad. VIJF”, vraagt een kijker zich op Twitter af. „Geef hem verdikkeme eens een compliment en laat madam zelf ook eens wat doen”, voegt een andere kijker toe.



Och, niet Ruud maar Gerda is moe 🤪 en hoezo zet de voice-over Ruud nog even voor schut met ‘hij moet wennen aan al die drukte’ en dan beelden van hem dat hij staat te kijken. Enig idee wat één infarct met je kan doen? Hij heeft er vijf gehad. VIJF. #hmmik — Verhulst 🚜🚜👨‍🌾🐄🐷🐓 (@moisjepoisje) April 3, 2023



#hmmik

Vrouw werkt 3 dagen per week. Doet verder niets. Man heeft herseninfarcten en tia's gehad, heeft dus een oprecht excuus om niet veel te kunnen doen. Vrouw zet man voor lul op de nationale TV. — Floor Janssen (@janssensnuf) April 3, 2023



Anneke moet eens goed naar zichzelf kijken, niet alles op Ruud gooien. In die 4 dagen dat ze niet werkt die hut eens poetsen. Sorry maar ik erger me kapot. Arme man heeft hulp nodig en niet nog meer op zn schouders dumpen en m te kakken zetten terwijl zij medeveroorzaakt. #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) April 3, 2023



Zij vertoont vluchtgedrag. Zorgt dat ze vaak uithuizig is en legt de oorzaak van die puinhoop bij hem neer. Die man is ziek en overziet het niet meer.

Dit heeft niks meer met niet afgemaakte klussen te maken maar 2 mensen die hulp nodig hebben#hmmik — Manuel!! (@Manuel02676474) April 3, 2023



Wat een minachting, tegen deze man. Bah bah. Geef hem verdikkeme eens een compliment en laat madam zelf ook eens wat doen #hmmik — zeeuwswuufje (@sidie1970) April 3, 2023



Arme man zeg heb het zo met hem te doen #hmmik — Noa (@noagerrits) April 3, 2023



Awwwwwww hij is kapot ! Dit komt vaak voor, vermoeidheid na tias , ik heb zo met hem te doen !!! #HMMIK — winster (@winnyking) April 3, 2023



Heb er gewoon medelijden mee. Deze man heeft betere begeleiding nodig, en dan niet voor het gedrag in zijn relatie, maar om zijn eigen leven weer beter onder controle te krijgen. #helpmijnmanisklusser #hmmik — Evy-Eyes 🕵🏼 (@ikzieikziewatj2) April 3, 2023

Badkamer, keuken en gang opgeknapt

Hoewel het niet makkelijk voor Anneke en Ruud is, houden ze wél nog van elkaar. Ruud gaat daarom akkoord met het ultimatum van Anneke en gaat aan de slag met het klusteam van Help Mijn Man is Klusser. Na enkele dagen zwoegen zijn er al grote stappen gezet. De badkamer is eindelijk af en zowel de keuken als de gang hebben weer een plafond. „Ik herken het niet meer terug”, geeft Anneke zichtbaar geëmotioneerd toe als ze voor het eerst weer door het huis loopt.

Ook heeft het stel eindelijk twee echte bedden en is het huis een stuk schoner. Helemaal opgeruimd is het nog niet, maar de twee spreken af dat, dat voor de zomer klaar moet zijn. „Dan hebben we nog vijf maanden”, stelt Anneke. „Dat is genoeg tijd, maar je moet nog wel echt aan de bak”, spreekt Williams Ruud toe.

Je kunt de aflevering van Help Mijn Man is Klusser terugkijken via RTLXL.