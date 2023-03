Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als het aan de EU ligt gaan de touwtjes strakker wat betreft ons rijbewijs

Een digitaal rijbewijs, een Europese rijbewijs-database, geen druppel alcohol voor beginnende bestuurders, strengere regels en betere handhaving. Als het aan de Europese Commissie ligt, worden de regels omtrent ons rijbewijs aangescherpt.

Het is blijkbaar een periode van verscherpte verkeersregels. Vanochtend schreven we over het voorstel van Veilig Verkeer Nederland (VVN) om de snelheid op provinciale wegen te verlagen naar 60 km per uur. Begin dit jaar werd de helmplicht voor snorfietsers ingevoerd en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) sprak recent uit dat verkeersboetes flink gaan stijgen.

Europese Commissie wil verscherpte regels omtrent rijbewijs

En ook op Europees niveau buigt men zich over verkeersregels en ligt er een pakket aan maatregelen op tafel. Belgische media schrijven er veelvuldig over. De Europese Commissie wil namelijk het aantal verkeersdoden in 2050 op nul hebben staan.

Wat voor maatregelen de EC klaar heeft liggen? Allereerst wil de Commissie een nultolerantie betreft alcoholconsumptie voor beginnende bestuurders. Mocht je net je rijbewijs hebben, dan wil de Commissie dat je de eerste twee jaar geen druppel alcohol drinkt als je je in het verkeer begeeft. Reden daartoe? In twee op de vijf dodelijke ongelukken op Europese wegen blijkt de chauffeur jonger dan 30 jaar.

Geen alcohol als beginnend bestuurder en strengere regels

In Nederland mag je nu als beginnend rijder 0,2 promille alcohol in het bloed hebben. Bij ervaren bestuurders mag het 0,5 promille zijn. De Europese nultolerantie gaat straks, bij akkoord, gelden in alle Europese lidstaten. De landen blijven zelf bevoegd voor het vaststellen van boetes. Ook mogen zijn de duur van twee jaar langer maken.

Maar er ligt meer op tafel. Overtredingen zoals gevaarlijk parkeren, gevaarlijk inhalen, onvoldoende afstand, overschrijden van een doorgetrokken streep, tegen het verkeer inrijden en rijden met overbeladen voertuigen, vallen straks onder ‘nieuwe overtredingen’. Bedoeld om voetgangers, fietsers, brom- en motorfietsers te beschermen. En ja, deze worden dus ook zwaarder bestraft.

Digitaal rijbewijs

Ook werd gisteren bekend dat er een digitaal rijbewijs klaarligt. En daarmee zou Europa de eerste op de wereld zijn die het rijbewijs digitaliseert.

Dat digitale rijbewijs is ook gunstig voor het aanpakken van verkeersovertreders. De Europese Commissie benadrukt dat 40 procent van de overtredingen in EU-landen onbestraft blijft. Dit omdat de dader niet geïdentificeerd kan worden of de boete niet wordt geïncasseerd.

Rijbewijs-database

Daarom wil de Commissie zorgen dat politie en justitie in EU-landen toegang hebben tot een ‘rijbewijs-database’. Ook moet de samenwerking tussen de autoriteiten bij ernstige delicten verbeteren. Zo wil de Commissie bijvoorbeeld dat rijverboden niet alleen voor het eigen land gelden, maar voor het hele EU-gebied.

Het is overigens nog niet zover. Eerst moeten de ministers van de EU-landen en het Europees Parlement akkoord gaan met deze plannen. Pas daarna kunnen deze nieuwe regels ingevoerd worden.