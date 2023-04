Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buurtbewoner doet bij Op1 verhaal over de treinramp: ‘Dacht: dit is fout en we moeten helpen’

Heftige beelden van de treinramp in Voorschoten domineerden gisteren toch wel de Nederlandse media. Ook in vele andere landen, zoals België, Duitsland en de Verenigde Staten haalde de ramp het nieuws. Gisteravond deed buurtbewoner Ties van Trigt zijn verhaal in talkshow Op1.

Eerder vertelden meerdere inzittenden van de ontspoorde trein bij NPO Radio 1 hoe zij het drama hebben ervaren. Tijdens de ramp raakten meerdere mensen gewond en viel er ook een dode.

Treinramp gesprek van de dag

Iedereen heeft het er momenteel over en dat is niet zo gek als je de foto’s en video’s voorbij ziet komen. De trein ligt er verre van goed bij. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Bij Op1 deed gisteravond Ties van Trigt zijn verhaal. Hij woont vlakbij de plek des onheils en maakte het van dichtbij mee. Volgens hem was de eerste knal niet gelijk alarmerend, maar de volgende wel. „Daarna was er een veel hardere knal en toen ongeveer een aardbeving. Dat was dus hoogstwaarschijnlijk de intercity die is ontspoord en in het weiland terecht is gekomen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

''Dit is echt een nachtmerrie'', zegt CEO van ProRail John Voppen over het treinongeluk in Voorschoten. ''Ik was echt van slag. Ik werk hier al 17 jaar, en dit komt nooit voor.'' #Op1 #EO pic.twitter.com/X6hlEl0Wtm — Op1 (@op1npo) April 4, 2023

Buurt komt in actie

Ties besloot al snel om te gaan helpen. „Toen ik naar buiten keek, stonden er al grote lichten op de trein. Dus ik zag al gelijk dat er een trein stond en dat er iets mis was. Dan ga je in een soort automatische modus, want je ziet zo’n trein liggen en je denkt: dit is fout en we moeten helpen.”

Die hulp bood hij niet alleen. „Samen met de hele buurt hebben we de mensen kunnen opvangen. Ongeveer dertig in de huizen. Die hebben we voorzien van drinken, dekens en opladers voor de telefoons zodat ze naar huis konden bellen.” Verder heeft hij ook de politie nog kunnen assisteren. „We hebben een veld voor ons huis en daar heb je een sloot voor de treinbaan. Ik heb met een politieagent samen een tuintafel van ons in de sloot gelegd. Zonder die tafel konden ze er niet over heen om bij de trein te komen en de mensen te helpen.”

Vele reacties

Nederland reageert geschokt op de treinramp. Op internet laat onder meer premier Mark Rutte van zich horen. Verder bezocht Koning Willem-Alexander Voorthuizen gisteren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een vreselijk treinongeluk bij Voorschoten, waar helaas een dode te betreuren is en veel mensen gewond zijn geraakt. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers. Ik wens hen alle sterkte. — Mark Rutte (@MinPres) April 4, 2023