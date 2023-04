Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politiechef over Feyenoord – Ajax bij Op1: ‘Baas in eigen stadion heeft een prijs die we met z’n allen moeten willen betalen’

Het aansteker-incident bij Feyenoord – Ajax van woensdag is zo ongeveer overal besproken. Van premier Mark Rutte („nog één keer praten over wangedrag, anders ingrijpen”) tot mensen op hun werk bij de koffieautomaat, iedereen had er wel iets over te zeggen. Tijd voor talkshow Op1 gisteravond om aan de politie te vragen: is de voetbalsupporter van tegenwoordig nog wel in toom te houden?

Ajax-speler Davy Klaassen kreeg in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip door een toeschouwer een aansteker tegen zijn hoofd gegooid. Gevolg: duel tijdelijk gestaakt, Klaassen uitgevallen en het hele land had het er over. Was het te veel ophef? Johan Derksen in Vandaag Inside bijvoorbeeld: „Spullen op het veld gooien is van alle tijden.” En hadden we er nog over gesproken als die ene aansteker Klaassen niet geraakt had? Aan de andere kant wordt er geroepen om keiharde maatregelen. Zo pleit Tweede Kamer-lid Wybren van Haga (BVNL) voor hogere straffen en een meldplicht voor hooligans. Van Haga stelde gisteren Kamervragen en wil dat voetbalvandalen ook niet meer op andere evenementen als dancefestivals welkom zijn.

Politiechef Frank Paauw in Op1

„Ik denk dat het structureel is”, vindt Frank Paauw bij Op1 over het gebeuren bij Feyenoord – Ajax. De politiechef van Eenheid Amsterdam denkt, „dat we corona hier niet de schuld van moeten gegeven.” „Er zijn wel wat nieuwe dingen. Een nieuwe groep jonge supporters, waarbij je het woord supporters eigenlijk niet kunt gebruiken, is erbij gekomen. Daar hebben wij relatief slecht zicht op. Zij hebben slecht contact met de supportersbegeleiders van de clubs, maar ook van de politie. Die zijn slecht aan te sturen op diegenen die de codes, het klinkt wat romantisch maar zo bedoel ik het niet, van de harde kern bewaken. En dan krijg je nog het volgende fenomeen dat door de coronacrisis de veiligheidsorganisaties in de stadions en van de betaald voetbal-organisaties in kwaliteit en in aantallen niet op vooruit zijn gegaan. De basisvraag is natuurlijk: wie is nou de baas in het stadion?”

Het antwoord is niet de stadioneigenaar, ziet Paauw. „Als je een evenement of een nachtclub runt, dan ben je daar gewoon de baas.” Hier, zoals bij Feyenoord – Ajax, ziet de politiebaas dat de veiligheidsorganisaties niet de baas zijn.

Maatregelen na Feyenoord – Ajax

„Wat voor maatregelen wilt u?”, was de logische vraag van Op1-gastheer Sven Kockelmann aan Frank Paauw. „Ik denk dat iedereen het zat is, laten we daar mee beginnen”, is het antwoord. „Ik denk dat iedereen bereid is, de KNVB heeft dat vandaag al laten zien, dat we naar andere regimes moeten gaan om het aan te pakken. Dat zal wat ons betreft voortaan betekenen dat je niet meer met dat oude verhaal van ‘het zijn maar enkelingen’ komt. Als je gisteren zag (woensdagavond bij Feyenoord – Ajax, red.), dan heb je het niet over enkelingen. Dat waren een heleboel mensen die gegooid hebben.”

⚽ Wat wil de KNVB? De KNVB heeft de maatregelen aangescherpt na de halve finale van de beker tussen Feyenoord en Ajax (1-2). De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst meteen definitief staken als een voetballer wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. De wedstrijd wordt ook niet meer hervat als een toeschouwer het veld betreedt en spelers of de arbitrage aanvalt. Als er alleen voorwerpen op het veld worden gegooid en niemand geraakt is, dan besluit de scheidsrechter voortaan het spel stil te leggen en gaan beide teams naar de kleedkamers. De arbiter staakt het duel alsnog definitief als er na de hervatting weer voorwerpen vanaf de tribunes op het veld belanden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na afloop van Feyenoord-Ajax ging het niet over de uitslag, maar over Davy Klaassen, die bekogeld werd met een #aansteker en met een hoofdwond van het veld moest. Is de Nederlandse voetbalsupporter nog wel in toom te houden? We bespreken het met politiechef Frank Paauw. #Op1 #WNL pic.twitter.com/31Hn8U2mko — Op1 (@op1npo) April 6, 2023

„Helemaal geen uitpubliek meer?”, wilde Kockelmann weten. Frank Paauw weer: „Niet structureel, maar via een bonus-malussysteem. Als je je gedraagt… Kijk, Feyenoord heeft voor een volgende wedstrijd besloten om die onderste vakken leeg te laten. Met vakken vrij houden breng je beperkingen aan dat je zulke dingen (aanstekers gooien, red.) gaat doen. Als je veiligheidsorganisatie niet in staat is om de veiligheid in het stadion te garanderen, dan moet je iets doen aan het aantal supporters.”

‘Politie al geruime tijd niet in het stadion’

Sven Kockelmann: „Zegt u nou met zoveel woorden wij als politie trekken onze handen er vanaf?” Paauw: „Voor het historisch besef: de politie is al geruime tijd uit het stadion. Wij zijn buiten het stadion verantwoordelijk voor de veiligheid en hebben al langer aan de clubs aangegeven dat zij dit binnen zelf moeten doen. We geven wel altijd back-up, als het misgaat zijn we erbij en dichtbij. Het aantal incidenten in het stadion neemt nu toe, niet aan de buitenkant.”

„Baas worden in eigen stadion heeft een prijs en die moeten we met z’n allen willen betalen”, denkt de politieman. „Als het daarvoor niet geregeld kan worden, dan moeten er andere maatregelen komen. Dat zit in strafmaat, maar ook in hoeveel mensen er bijvoorbeeld binnen mogen.” Slotvraag: moet dat ingaan bij het volgende voetbalseizoen? Paauw: „Ik denk dat we het ijzer nu moeten smeden, want nu is iedereen verontwaardigd. Als we nu geen maatregelen nemen, zijn we al te laat voor het nieuwe seizoen.”

De uitzending van Op1 terugkijken kan via NPO Start.