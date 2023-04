Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers zijn klaar met het gezeur van Maxime Meiland: ‘Leroy doe je oogkleppen af’

Het is wederom weer erg druk bij de familie Meiland. Gisteravond in Chateau Meiland worden ze overrompeld door de verbouwingen van Code Rosé en het huis van Maxime en Leroy. Echter steekt Maxime niet echt de handen uit voor haar nieuwe huis. „Je doet het maar zelf”, zegt Maxime wanneer Leroy om hulp vraagt. Opnieuw trekt de houding van Maxime de nodige reacties van kijkers: „Als zeuren een wedstrijd is, weet ik wel wie er gaat winnen.”

Iedere week nemen de Meilandjes ons mee in de verbouwing van het nieuwe pension Code Rosé. Dit keer staat de nieuwe villa van Leroy en Maxime centraal, daar moet ook het een en ander aan gebeuren. Maxime zet het project van haar ouders op de eerste plek, terwijl haar eigen villa veel eerder moet klaar zijn. Bovendien is Montana ook druk bezig met een verbouwing, maar de familie Meiland presteert het beste in chaos zou je zeggen.

Eerder dit seizoen zagen we dat de nieuwe villa wel een opknapbeurt kon gebruiken. Maar Leroy hoeft niet te verwachten dat Maxime hem daarbij gaat helpen. Schoonvader Perry, Leroy en de overige klussers mogen hun bouwkleding aantrekken. Ze moeten er samen voor zorgen dat het huis binnen een week bewoonbaar is.

Kijker van Chateau Meiland: ‘Leroy, doe je oogkleppen af’

Maar wat is de reden dat Maxime niet in haar eigen villa wil klussen? „Ik heb liever ruzie met Leroy dan met mijn moeder, sowieso”, zegt Maxime stellig. Ze wil niet op haar kop krijgen van moeder Erica, omdat ze niet meehelpt aan de verbouwing van Code Rosé in Chateau Meiland. Leroy gaat flink aan de slag, iets waar Maxime blij mee mag zijn. Maar toch heeft ze hier ook weer wat over te klagen. „Door de verbouwing zien we elkaar erg weinig. Leroy is hier dag en nacht.” Klinkt logisch als je maar een week hebt om alles te verbouwen, toch?

Al het klagen van Maxime stoort de kijkers van Chateau Meiland. Ze hebben medelijden met haar man Leroy. „Wat een zeurstem heeft Maxime”, wordt er getwitterd. De naïviteit van Leroy wordt ook besproken: „Gooi die oogkleppen af.” De negatieve reacties op Maxime blijven wekelijks terugkeren. „Het enige wat ze doet is zeuren en in de weglopen.” Ze wint dus niet echt de harten van de kijkers, maar misschien ligt het aan de stress van de dubbele verbouwingen.



Der zijn zoveel leuke vrouwen,meiden die niet zo zeiken, ontevreden zijn en ondanks alles zo onkundig blijven.Waarom Leroy echt en om het ruim te nemen Leuke kerels en tegenwoordig ook een leuke alleenstaande schoonzus.

Knul gooi die oogkleppen af. #ChateauMeiland — Angel 45 (@Angel4565137402) April 17, 2023



Als zeuren een wedstrijd is, weet ik al wie der gaat winnen. #chateauMeiland — Rob van Lavieren (@rob_lavie) April 17, 2023



Wat een zeurstem heeft die Maxime pff #chateauMeiland — AnnaPoulain28 (@AnnPoulain28) April 17, 2023



Natuurlijk vindt Maxime het belangrijker om te werken voor paps en mams, dat levert geld op wat ze weer kan gebruiken voor de klussen in haar eigen huisje. #winwinsituatie #chateaumeiland #meilandjes — Firefamke (@firefamke) April 17, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Chateau Meiland.