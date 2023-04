Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom een festival (bijna) nooit langer doorgaat dan de eindtijd

Festival- en concertliefhebbers kunnen de situatie zich maar al te goed voor de geest halen. Je staat lekker te dansen en dan gaat plots de muziek uit. Zonder dat je het door hebt gehad, is de eindtijd verstreken en is het feestje alweer afgelopen. Waarom draait de artiest dan nog niet even één nummertje?

Zo erg kan dat toch niet zijn, denken bezoekers vaak. Die hoor je dan ook vaak uit teleurstelling roepen om nog even door te gaan. Maar het komt zelden voor dat een artiest daar gehoor aan geeft. Aan de artiest ligt het vaak niet. Het zijn vooral de organisatoren van het feest die er huiverig voor zijn. En heel gek is dat niet, als je ziet wat de gevolgen kunnen zijn.

Festival gaat te lang door en kreeg enorme boete

Dat bewijst het grote Amerikaanse muziekfestival Coachella dat afgelopen weekend plaatsvond. Dat ging te lang door en daarom krijgt de organisatie een boete van maar liefst 117.000 dollar. Dat is omgerekend zo’n 106.000 euro. Een ruime ton dus. En festivals hebben al te maken met fors hogere kosten, wat z’n neerslag heeft op de prijs van de kaartjes.

Met Indio, de stad waar het festival gehouden wordt, was afgesproken dat het festival op vrijdag en zaterdag tot middernacht mocht duren en op zondag tot 23.00 uur ‘s avonds. Alle drie de dagen gingen sommige concerten meer dan twintig minuten langer door.

‘Jongens, dit is de eindtijd, dus hier stopt het’

Frank Ocean verzorgde zondagavond het slotconcert en hij begon een uur te laat. Hij zou zijn enkel bezeerd hebben bij de repetities en op het laatst dingen hebben veranderd aan de show. Toen hij 25 minuten na de afgesproken slottijd nog op het podium stond, werd hij abrupt verzocht om te stoppen. Hij sloot zijn concert af met de woorden: „Jongens, dit is de eindtijd, dus hier stopt het.”

Komend weekend wordt het festival opnieuw gehouden. Ook Frank Ocean staat dan weer op het podium. Andere artiesten die optreden zijn onder anderen Calvin Harris, Gorillaz en Bad Bunny.