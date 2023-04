Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fidan Ekiz maakt ook docu over Gijs van Dijk, verschil met Tim Hofman: ‘Slachtoffer of dader?’

Waar BNNVARA-gezicht Tim Hofman eerder een onthullende BOOS-uitzending over PvdA’er Gijs van Dijk maakte, maakt nu een ander BNNVARA-gezicht, namelijk Fidan Ekiz, óók een programma met de politicus. Er is alleen één verschil. Bij Hofman bleek Van Dijk een dader, bij Ekiz een mogelijk slachtoffer. En dat terwijl de makers beide onder dezelfde omroepparaplu vallen.

Tim Hofman maakte recent een BOOS-uitzending over oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. De PvdA’er stapte vorig jaar op uit de partij omdat er aantijgingen richting hem klonken over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hofman concludeerde onder meer dat Van Dijk niet vies was van een leugentje hier en daar.

Fidan Ekiz maakt ook programma met Gijs van Dijk

Nu blijkt dat presentatrice Fidan Ekiz onder dezelfde omroep ook een programma maakt over Van Dijk. Alleen dit keer wordt de kant van de politicus belicht. Met als invalshoek ‘Geframed of Gecanceld’, over de aantijgingen richting de politicus.

Mediakenners Lars Duursma en Victor Vlam en bespraken de BNNVARA-kwestie in hun podcast De Communicado’s. Volgens Duursma krijgt Van Dijk bij Ekiz ruimschoots de tijd om zijn verhaal te doen. „Het leidt tot een pikante situatie, want eerst heb je dus het stokpaardje van BNNVARA dat Gijs van Dijk wegzet als pathologische leugenaar die veel slachtoffers heeft gemaakt”, stelt Duursma. „En vervolgens heb je een ándere BNNVARA-titel die hem een uur lang aan het woord laat in een programma over mensen die onterecht gecanceld worden.” Zijn mede-presentator benadrukt dat Van Dijk de rol van dader én slachtoffer krijgt toebedeeld van de omroep.

Ekiz en Tim Hofman beide bij BNNVARA

Maar volgens Duursma heeft het programma van Ekiz nog geen definitieve uitzenddatum. Ook blijkt het programma van Ekiz een tegenhanger van de BOOS-uitzending. „En nu zou die uitzending mogelijk afgekraakt kunnen worden vanuit het eigen clubhuis”, aldus Vlam. De podcastmakers suggereren dan ook dat het programma van Ekiz wellicht de televisie niet haalt.

Onder een tweet van Duursma reageerde Tim Hofman ook zelf en ontkrachtte hij het feit dat de BOOS-makers ‘not amused’ zouden zijn over het programma van Ekiz. Volgens Hofman gaat het om twee onafhankelijke redacties en staan de BOOS-makers achter hun productie.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwtje: @BNNVARA zit in z'n maag met een eigen serie waarin oud-Kamerlid Gijs van Dijk een uur lang zíjn kant van het verhaal vertelt De NPO Start original 'Geframed & Gecanceld' van BNNVARA wordt gepresenteerd door Fidan Ekiz maar @debroervanroos en z'n team zijn *not* amused — Lars Duursma (@LarsDuursma) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ja dat snap ik, maar jij schrijft net toch al '@debroervanroos en z'n team zijn *not* amused'. blijkbaar weet je het al (niet van ons in ieder geval.) maar goed: we zijn dus twee onafhankelijke redacties, en wij staan -nogmaals- 100% achter wat we gemaakt hebben. wat de omroep… — Tim Hofman (@debroervanroos) April 23, 2023

Hofman reageerde ook op Ongehoord Nieuws-kwestie

Overigens spelen er meer zaken bij de publieke omroep. Gisteren werd bekend dat omroep Ongehoord Nieuws, wat de NPO betreft, van de buis mag. Daar ontstond nogal wat discussie over. Want is het terecht dat ‘complotverspreider’ ON van de televisie moet? Of komt daarmee de persvrijheid onder druk te staan? Verschillende mediagezichten, waaronder Tim Hofman, spraken zich daarover uit.