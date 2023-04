Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mediagezichten buigen zich over ON-rel: ‘Persvrijheid’ versus ‘Complotverspreider’

Moet Ongehoord Nieuws wel of niet van de buis? En wat weegt zwaarder? Persvrijheid of het (niet) verspreiden van complottheorieën? De NPO is klaar met de omroep en heeft staatssecretaris van Media Gunay Uslu gevraagd om de voorlopige erkenning van ON te trekken. En daar buigen mediagezichten, maar ook een hoop niet bekende twitteraars, zich over op social media.

Gisteren werd bekend dat ON inmiddels een derde boete heeft ontvangen van de NPO. Een bedrag van 132.000 euro. Aanleiding voor de boete is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat ON de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws „stelselmatig heeft overtreden.”

Ongehoord Nieuws krijgt wederom sanctie

Het gaat dus om sanctie nummer drie voor de omroep van Arnold Karskens. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel, omdat ON daartegen in beroep is gegaan.

Volgens de NPO en een data-analyase van KRO-Pointer verspreidt de omroep desinformatie en complottheorieën. En is ON niet bereid tot samenwerken met de publieke omroep. De NPO meldt dat er „geen andere mogelijkheid meer is dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend”, oftewel: het verzoek tot het intrekken van de voorlopige erkenning. En nu ligt de bal dus bij staatsecretaris Uslu.

ON keert zich tegen NPO

Ongehoord Nieuws keert zich tegen de aantijgingen van de NPO. „Het kritisch belichten van de andere zijde, tegen de mainstream in, maakt ON juist onmisbaar voor de publieke omroep, waar alle diverse geluiden gehoord moeten kunnen worden”, stelt de omroep in een reactie. Volgens ON meet de NPO „met twee maten” en is de derde sanctie „extra wrang, omdat ook over andere collega-omroepen veel klachten binnenkomen en de NPO jarenlang zwaar grensoverschrijdend gedrag bij hen heeft getolereerd zonder ook maar één cent boete uit te delen.”

Mediagezichten reageren op ON-rel

Inmiddels reageren bekend en onbekend twitteraar op de ON-rel. Voorstanders van de boycot vinden het meer dan redelijk dat een omroep die desinformatie verspreidt en zich schuldig maakt aan stereotypering, polarisatie en racisme, niet bekostigd wordt met belastinggeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De NPO wil de uitzendlicentie van @ongehoordnedtv in laten trekken. Doe dat alleen als er strafrechtelijke overtredingen zijn begaan, zegt Frits Barend. ‘Het is doodeng wat daar gezegd wordt, maar het is de kracht van de democratie dat je toch die mening kunt laten horen.’ pic.twitter.com/8PAHAG01O8 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 24, 2023

Maar tegenstanders vallen over het feit dat de persvrijheid en diversiteit binnen het omroepstelsel in het nauw komt. Daarnaast trekt ON een vast en trouw kijkerspubliek en vertegenwoordigen zij, volgens tegenstanders van de boycot, een groep mensen in de samenleving die zich, zoals de naam doet zeggen, ongehoord voelt.

ON blijkt inmiddels een donatie-actie te zijn gestart om geld in te zamelen voor het bestaan van de omroep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

uit het bestel gezet worden is echt niet het ergste wat ON kan overkomen. het merk staat, en zo kunnen ze als martelaars het Mediapark verlaten. dan door met een donateurs, merchandise en reclame-inkomsten. veel geld, weinig verantwoording; zowel financieel als inhoudelijk. pic.twitter.com/R3S5DuQvAO — Tim Hofman (@debroervanroos) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alsof we niet al bijna een kwart eeuw naar dat domme verongelijkte gejank moeten luisteren. Ze zijn niet ongehoord, ze zijn tergend onwetend en/of racistisch en hebben elk groot platform gekregen. Het zijn rancuneuze kutburgers waar je zo min mogelijk aandacht aan moet schenken. https://t.co/VVNvZmUQxI — Pascal Vanenburg (@vnnbrg) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hopelijk terug naar een democratische rechtsstaat waarin burgers op basis van de correcte informatie in alle vrijheid van mening kunnen verschillen. En er consequenties zijn voor zij die liegen, intimideren en de democratie ondermijnen. https://t.co/wJMoI2nLcI — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Men heeft geluisterd en het geprobeerd te begrijpen, maar toen bleken het fascisten. Wat ieder weldenkend mens al wist. En wat niet verandert als je nóg langer en nóg beter luistert. https://t.co/uXseSIdG4u — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Draadje:

1. Over het probleem van een gebrek aan pluriforme media. Ik weet toevallig nogal veel over (de geschiedenis van) Rusland en de ex-USSR. Ik heb er 10 jaar gewoond en gewerkt, ik won met mijn reportages een nationale journalistenprijs en schreef een boek over Poetin. — Wierd Duk (@wierdduk) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kranten, radio en televisie vergeten hun publiek en zetten hun zogenaamde ambachtelijke mores probleemloos overboord als er uit het eigen media nest plotseling een ander geluid #ongehoordnieuws is te horen, een tegengeluid! Wat hier gebeurt is #ongehoord 😡 pic.twitter.com/w7lYlYIXrX — Ab Flipse (@abflipse) April 25, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is betreurenswaardig omdat de publieke omroep er voor iedereen zou moeten zijn. Een groep buitensluiten omdat je het niet eens bent met opvattingen ideologie staat hiermee op gespannen voet. Einde bestel zoals we dat kennen? #NPO #Ongehoord https://t.co/8ItgFvRxmK — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Enfin, lastige keuze hoor voor de staatssecretaris rondom ON! — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap wel dat ze #ongehoordnieuws de mond willen snoeren. Ze zien natuurlijk liever niet dat álle burgers ingelicht worden over het (zorg)wanbeleid. https://t.co/Uf59R3ypsQ — Criticaster1960 (@IkNet) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je verdedigt een extreemrechtse omroep die al vanaf de oprichting is bedoeld om de boel te ontwrichten en daar altijd vrij duidelijk over is geweest. https://t.co/3VYioSpqNo — Wouter Louwerens (@Woutel) April 24, 2023