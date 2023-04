Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chateau Meiland-familie verstoort begrafenis tijdens verbouwen: ‘Het leven gaat door’

Er blijkt geen einde te komen aan het klussen en verbouwen in Chateau Meiland. Code Rosé is nog niet af, maar moet wel bijna geopend worden. Het veroorzaakt veel stress bij de Meilandjes en dat is, zoals gewoonlijk, te horen. Het geschreeuw en gegil is van mijlenver hoorbaar, maar wat de familie niet weet is dat er buiten een begrafenis aan de gang is. „De doden staan op uit hun graf”, zegt Maxime.

Het gebonk en gehamer in pension Code Rosé is iets wat we iedere week te zien en te horen krijgen in Chateau Meiland. Het gaat wederom niet helemaal zoals gepland. Ze hebben niet het juiste gereedschap en niemand heeft er zin in, begrijpelijk als je na een aantal weken nog niet echt verder bent. „Na tig afleveringen zijn ze nog geen steek verder”, twittert een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Euh… hoeveel afleveringen moet deze "verbouwing" wel niet gaan duren. Na tig aflevering nog geen steek verder. Of wordt het 6 seizoenen met alleen maar slopen en wat gekrijs en gegil💁‍♀️ Verdienmodelletje #chateauMeiland — DCS (@manoeska61) April 24, 2023

Erica Meiland: ‘Het leven gaat door’

Naast de honden die door de bouwplaats heen huppelen, hebben de mensen buiten het pension óók last van het geluid. Er wordt namelijk een begrafenis gehouden, vlak naast Code Rosé in Chateau Meiland. Maxime zegt al snel dat het raam dicht moet voor de overlast. „Er staan allemaal mannen met hoge hoeden. Er is een begrafenis”, zegt ze. Het raam is dicht en de familie Meiland begint weer met het slaan en slopen van het huis. „Het leven gaat door hè”, zegt Erica. De kijkers zijn het hier echter niet mee eens. Ze vinden het triest dat de Meilandjes geen rekening houden met de begrafenis en het werk even stilleggen.

Al snel gaat het mis. Maxime heeft zichzelf bezeerd en schreeuwt het uit van de pijn. Raam dicht of niet, waarschijnlijk heeft iedereen buiten het pension dit gehoord. „Waarom komt niemand even kijken, als ik doe alsof ik doodga”, schreeuwt Maxime in Chateau Meiland uit. Goede woordkeuze, toch?

Reacties van kijkers Chateau Meiland

De familie Meiland krijgt vaak zat negatieve reacties op Chateau Meiland. Kijkers vinden dat ze te veel gillen en acteren. Maar gisteren sloeg de familie dus de plank mis met het verbouwen tijdens een begrafenis. Ze worden door de kijkers aso’s genoemd. „Ze hebben geen respect”, is op social media te lezen. De familie Meiland moet waarschijnlijk nog erg veel verbouwen voordat Code Rosé open kan. Wellicht kunnen ze geen enkele seconde missen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aaaaargh

Meid

Is er bloed? Nee. En door.

🤣 #chateauMeiland — Patty van Pel (@MrsPvP) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Best Aso, gewoon door hameren en bikken terwijl er een begrafenis aan de gang is..stop je toch even of… #chateauMeiland — Pauline (@pauletta69) April 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Triest!!! — Trijnie ten Hoor (@TenTrijnie) April 25, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Chateau Meiland.