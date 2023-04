Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is het salaris van Albert Heijn-medewerkers, die nu staken

De lage verloning zit hoog. Spontane werkonderbrekingen aan het begin van april haalden niets uit. En als de supermarktketen niet met een verbeterd bod over de brug komt, zal de algemene staking die nu plaatsvindt al zeker tot en met woensdag doorlopen. Maar hoeveel salaris verdienen werknemers in de distributiecentra van Albert Heijn eigenlijk? We hebben het overzichtelijk onderaan dit artikel geplaatst.

Niet genoeg, dat kunnen we alvast verklappen. Toch hebben de – uiterst zeldzame – spontane protestacties waarbij grote groepen medewerkers kortdurend het werk hebben neergelegd, schijnbaar geen indruk gemaakt op de directie van Ahold Delhaize. Met als gevolg dat het moederbedrijf van Albert Heijn nu een algemene staking aan de broek heeft. In alle distributiecentra van de supermarktketen, uitgezonderd van Hoorn, wordt het werk van maandag tot en met woensdag neergelegd. Indien de twee partijen niet tot een akkoord komen, bestaat de kans op een verlenging van de acties.

Staking distributiecentra

De voornaamste reden voor de huidige impasse is een geschil over een stijging van het salaris. De vakbonden zoeken een onmiddellijke verhoging van 14 procent en nemen geen genoegen met minder dan 10 procent. Verder vragen de onderhandelaars een loon dat gelijk mee stijgt met de prijzen van de producten in de winkelschappen. Maar Albert Heijn houdt voet bij stuk; meer dan een totale verhoging van 8 procent, gespreid over een jaar, wil de supermarkt niet bieden. Ook is er onenigheid rond weekendtoeslagen. Ahold wil de toeslagen voor werk op zaterdag en zondag gelijkstellen op 50 procent. De vakbonden vinden dan weer dat deze weekendbonussen 100 procent van het salaris moeten zijn. Op dit moment krijgen medewerkers 50 procent meer voor werk op zaterdag en 100 procent meer voor arbeid op zondag.

Bij de vierde poging om de nieuwe cao te onderhandelen, liep het uiteindelijk spaak. Aan onze collega’s van Manners vertelde FNV dat het ultimatum van de vakbond bijna werd weggelachen. Albert Heijn gaf aan meer tijd nodig te hebben om met een nieuw bod op de proppen te komen. Maar een dag later legden grote groepjes werknemers in verschillende distributiecentra spontaan het werk neer.

Ondanks dat de plotse werkonderbrekingen niet vanuit de vakbonden zelf werden georganiseerd, liet FNV aan Manners weten dat deze spontane acties vooral aantonen hoe hoog het de medewerkers in kwestie zit. Bovendien is de recente recordwinst van Ahold Delhaize van 2,5 miljard euro evenwel een doorn in het oog, zeker gezien de onwelwillendheid van Albert Heijn om tot een gepast akkoord te komen.

🛒 True Pricing? De algemene staking die nu plaatsvindt, valt toevallig ook samen met een opmerkelijk nieuwsbericht. De supermarktketen is namelijk begonnen met een ‘true pricing‘ experiment in verschillende AH To Go’s. Daarbij krijgen winkeliers aan de kassa de mogelijkheid om extra te betalen voor de ‘sociale kosten en milieukosten’ van een product. Naar verluidt zodat consumenten ‘op een makkelijkere manier duurzame keuzes kunnen maken’. Aangezien de prijzen in de AH To Go op zich al véél duurder uitvallen dan in normale AH’s echter, kunnen we ons de belachelijke winstmarges daarop niet eens voorstellen. Maar dat mag natuurlijk allemaal omdat Albert Heijn en AH To Go zogenaamd verschillende bedrijven ofwel ‘aparte organisatieonderdelen‘ zijn.

Door de werkonderbrekingen in de distributiecentra beginnen de eerste lege schappen in ieder geval te verschijnen. Al zijn er extra voorraden ingeslagen vanwege de feestdagen, zowel de normale Albert Heijns als de AH To Go’s dreigen donderdag zonder producten te vallen.

Salaris medewerkers Albert Heijn

‘True price’ of niet, Ahold Delhaize kan het zich hoe dan ook veroorloven om het loon van de stakende werknemers te verhogen. En al zeker als je bekijkt wat je daar kan verdienen. Hieronder staan de bruto uurlonen vermeld zoals die in de cao van Albert Heijn Logistiek beschreven staan. De salarisschalen worden bepaald aan de hand van de leeftijd die bovenaan de tabel staat. Dit is hoeveel salaris je als magazijnmedewerker in een distributiecentrum van de Albert Heijn verdient.

Functie -19 19 20 21 22 23 Max Magazijnmedewerker 1 € 7,25 € 7,25 € 8,31 € 10,38 € 10,83 € 12,39 € 12,39 Magazijnmedewerker 2 € 10,17 € 10,44 € 11,06 € 11,94 € 12,85 € 14,06 € 15,25 Magazijnmedewerker 3 € 10,34 € 10,63 € 11,22 € 12,12 € 13,06 € 14,19 € 15,69

Het salaris dat je als 18-jarige in een distributiecentrum van de Albert Heijn dus verdient, ligt slechts op 1160 euro (!) bruto per maand, zonder eventuele toeslagen. Uiteraard bestaan er ook nog andere, beter verdienende, leidinggevende functies binnen de distributiecentra van Albert Heijn. Check de cao van de supermarktketen voor de salarissen van alle werknemers. Wist je trouwens dat knappe mensen meer verdienen?