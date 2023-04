Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mannen van Even Tot Hier steken de draak met vals Songfestivalliedje: ‘Kunnen zij niet naar Eurovision?’

Na alle kritiek op de valse zang van Songfestivalduo Mia en Dion kon ook Even Tot Hier niet achterblijven. Gisteravond was het duo dan ook onderwerp van gesprek in het programma. Op geheel eigen wijze dreven Niels van der Laan en Jeroen Woe de spot met de Nederlandse inzending voor het Songfestival.

Het optreden van het Mia en Dion tijdens Eurovision in Concert maakte deze week de tongen los. Opnieuw zongen de twee op sommige momenten niet zuiver en kregen ze bakken met kritiek over zich heen, maar ook dat leidde weer tot verontwaardiging omdat veel mensen vinden dat het duo te hard wordt aangepakt.

Genoeg aanleiding dus om het veelbesproken duo ook in Even Tot Hier aan te stippen. En daar wisten presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan wel raad mee want ook zij halen niet lang niet alle noten, zo bleek gisteravond tijdens de uitzending toen de mannen een liedje zongen over de aardgaswinning in Groningen.

Opzettelijk vals gezongen

Het liedje, met de titel Vals, werd gezongen op de melodie van het nummer Burning Daylight van Mia en Dion. „Hoe lang gaat deze nachtmerrie door, de situatie is heikel”, begint de parodie. „De hoop die ze geven, steeds meer vals.”



Hoe lang gaat deze nachtmerrie door? 🎼⚡️🏚️ pic.twitter.com/avIJLFDJdV — Even Tot Hier (@eventothier) April 22, 2023

Hoewel Woe en Van der Laan opzettelijk vals zongen, krijgen de twee veel lof op social media. „Express vals zingen als je dus kan zingen. Niet te doen!”, klinkt het. „Dat is nog best moeilijk hoor, zó vals zingen. Geweldig!”

Sommige kijkers van Even Tot Hier opperen zelfs om Woe en Van der Laan naar het Songfestival te sturen. „Kunnen we die twee niet sturen naar Eurovision 2023? Dan wordt er in ieder geval nog gelachen”, twittert een kijker.



Ik heb 'Vals' intussen al drie keer teruggekeken. Slecht voor het gehoor, uiterst goed voor de lachspieren 😄 #eventothier — RB de Graaf (@RBdeGraaf) April 22, 2023



Kunnen we die twee niet sturen naar #Eurovision2023?

Dan wordt er in ieder geval nog gelachen. 😆#eventothier — Susanne (@suusonline) April 22, 2023

Verontwaardiging over parodie in Even Tot Hier

Maar niet iedereen kan de satirische parodie waarderen. Zo noemt een kijker Even Tot Hier ‘ordinaire afzeik-tv’ en vraagt een ander zich af of we niet hebben geleerd van Joan Franka. „Iedereen lachen om het stukje van Dion en Mia. Totdat Dion en Mia over een paar jaar hun verhaal doen bij een talkshow: ‘Hoe ze het vonden om kapot gemaakt te worden door de media’. Dan hebben we spontaan medelijden. Hebben we niet geleerd van Joan Franka?”



