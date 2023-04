Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op mensen die songfestivalduo ‘afbranden’: ‘Grens bereikt’

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn de afgelopen weken het meest besproken duo van Nederland. Niet zo gek, want ze vertegenwoordigen Nederland op het Eurovisie Songfestival. Maar heel goed lijkt het zingen de twee nog niet af te gaan. Dus stapelt de kritiek op het songfestivalduo zich meer en meer op, tot afgrijzen van sommige mensen, die het allemaal te ver vinden gaan. „Ze worden ook maar voor de leeuwen gegooid.”

In Madrid maakten Nicolai en Cooper vorige week tijdens hun eerste gezamenlijke optreden een aantal vocale uitglijders en ook afgelopen zaterdag in Amsterdam maakten de twee geen sterke indruk. Sommige fans vroegen zich zelfs af of het duo niet beter snel ingeruild kan worden tegen een andere act (nee, dat kan niet). Ook laait de discussie over een Nationaal Songfestival weer op.

Esther Hart, die in 2003 namens Nederland naar het songfestival ging, vindt het „naar dat iedereen ze aan het afbranden is”, zegt ze in De Telegraaf. Alle kritiek op Nicolai en Cooper, vindt ze ‘helemaal niet nodig’. „Iedereen hoort dat het nog niet goed is, maar ze worden ook maar voor de leeuwen gegooid.”

„Wat er volgens mij misgaat, is dat zij niet ervaren genoeg zijn om voor een groot publiek te zingen”, stelt Hart. „Ik heb zelf het hele gebeuren mogen meemaken en het is het spannendste dat je gaat doen in je carrière. Als ik terugkijk naar mijn eigen songfestivalperformance, dan hoor ik mijn eigen stress in mijn stem.”

Songfestivalduo wordt ‘wel erg hard aangepakt’

Ook Sietse Bakker, uitvoerend producent van het songfestival in Rotterdam, vindt dat het zingende duo ‘wel erg hard wordt aangepakt’. „Dat heel Nederland nu over hen heen valt, is niet bevorderlijk voor hun prestatie. Er zijn wel vaker artiesten geweest die tijdens promotiefeestjes vocaal niet naar hun beste kunnen hebben gepresteerd of zelfs tijdens een repetitie”, zegt hij. Het is volgens hem dan ook zeker geen gelopen race.

„Laten we proberen maximaal vertrouwen te hebben in onze inzending en de mensen om hen heen”, vervolgt Bakker. Hij verwijst daarbij naar het songfestivaljaar 2014, toen in eerste instantie niemand vertrouwen had in The Common Linnets. „Ik kan me herinneren dat iedereen vond dat het allemaal niets zou worden. En toen stonden ze er met de act en het totaalplaatje en werden we gewoon tweede.”

‘Er is een grens bereikt’, twittert Cornald Maas

Cornald Maas is vooral niet te spreken over journalisten die zonder fatsoen bij hem verhaal willen halen over het bekritiseerde songfestivalduo. Op Twitter zegt Maas, die in de selectiecommissie voor de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival zit, dat er ‘een grens is bereikt’.

Hij doelt daarmee op Shownieuws. Dat stond zondagmiddag met cameraploegen, „ongevraagd en zonder poging tot contact vooraf”, op zijn stoep en op die van Sander Lantinga om verhaal te halen. Ongepast, vindt hij dat.



En: @AVROTROS en ik staan immer klaar voor ESF-media. Maar als @ShownieuwsSBS6 op zondagmiddag, ongevraagd en zonder poging tot contact vooraf, cameraploegen naar de huisadressen van @sanderlantinga en mij zendt om verhaal te halen over Mia & Dion is er 'n grens bereikt. — Cornald Maas (@cornaldm) April 17, 2023

Songfestivalduo krijgt bijval van oud-kandidaten

Andere mensen die het voor Mia Nicolai en Dion Cooper opnemen zijn oud-deelnemers Duncan Laurence en Douwe Bob. Oud-winnaar Laurence schreef mee aan het nummer Burning Daylight, waarmee Nicolai en Cooper meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool.

„We gaan ons uiterste best doen om alles in goede banen te leiden, zodat Mia en Dion zo relaxed mogelijk op het podium staan en echt gaan shinen. We hebben de beste mensen verzameld en het blijft gewoon een intens traject waar ze in zitten. Ik weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn”, zegt hij.

Douwe Bob, die in 2016 deelnam aan het songfestival, geeft aan dat de twee matige optredens nog lang niet het einde betekenen voor het duo. „Ze kunnen nu tien keer nog die optredens doen en dat helemaal niemand er meer in gelooft”, zei de zanger maandag in het NOS Journaal. „Maar als ze die drie minuten pakken, dan lul je nergens meer over.”