Overleden man zes dagen in koelkast bewaard op cruiseschip

Een Amerikaanse vrouw eist een miljoen dollar van een cruisemaatschappij omdat die het lichaam van haar overleden man zes dagen lang in een koelkast aan boord van een cruiseschip bewaarde. Toen het schip eenmaal aankwam in Florida was het lichaam van de man al in vergaande staat van ontbinding.

Het had een mooie cruise moeten worden, maar voor Marilyn Jones eindigde het in een nachtmerrie. Aan boord van de Celebrity Equinox overleed haar man Robert op 79-jarige leeftijd aan hartfalen.

Mortuarium op cruiseschip werkte niet

Voor Jones volgde een moeilijke keuze: het lichaam van haar overleden man van boord laten halen in haven van Puerto Rico of haar man aan boord houden in het mortuarium van het cruiseschip tot ze weer terug zouden keren naar Ft. Lauderdale in Florida. Ze koos voor dat laatste.

Wat Jones echter niet wist, is dat het mortuarium niet werkte en dat het lichaam van haar man bewaard werd in een koelkast, waar de drankjes uit waren gehaald om plaats te maken voor de overleden man.

Eenmaal aangekomen in Florida, kwam er een begrafenis ondernemer naar het schip. Hij trof echter niets aan in het mortuarium, maar vond het lichaam van Jones haar man in een lijkzak in de koelkast. De overleden man was toen al in dusdanig vergaande staat van ontbinding dat het niet meer mogelijk was om de kist open te houden bij de uitvaart.

Familie eist miljoen dollar van cruisemaatschappij

Jones en haar kinderen eisen nu een miljoen dollar schadevergoeding van de cruisemaatschappij. „De cruisemaatschappij is buitengewoon onverschillig omgegaan met het lichaam en heeft afgedaan aan de waardigheid van de overleden Robert Jones en aan het verdriet van zijn familie en vrienden.”

Ook stelt de familie dat de stafleden van het cruiseschip Jones ervan verhouden hebben om het lichaam in Puerto Rico van boord te laten halen. Er zou gezegd zijn dat het niet duidelijk was wanneer het lichaam van haar man naar Florida gebracht zou worden.

Celebrity Cruises heeft nog niet gereageerd op de aanklacht van de familie vanwege ‘de gevoeligheid van de vermeende feiten en uit respect voor de familie’.