Enzo Knol onder vuur na verkeersboete: ‘Lekker voorbeeld voor je jonge volgers’

YouTuber Enzo Knol ligt onder vuur door zijn vlog, waarin te zien was dat zijn vriendin en hij met 170 kilometer per uur reden. Ze werden staande gehouden en kregen een verkeersboete. Eerder werd Knol al besproken aan tafel bij VI. Rutger Castricum noemde hem „zwakzinnig.” Nu reageert ook Veilig Verkeer Nederland boos op het „arrogante, onachtzame en nonchalante” gedrag van de YouTuber. Dat bevestigt woordvoerder Rob Stomphorst na berichtgeving in het AD.

Knol toonde in een vlog die hij gisteren plaatste dat een agent hem en zijn vriendin aanhoudt. Ze reden in hun Porsche Panamera namelijk 170 kilometer per uur op een plek waar 130 kilometer is toegestaan. Zijn vriendin Myron Knoops zat achter het stuur. De agent spreekt van „asociaal hard rijden.” De politieagenten moesten 250 kilometer per uur rijden om Knol en zijn vriendin aan te houden. De agent spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid als weggebruikers. Er waren meerdere meldingen binnengekomen van een hardrijdende Porsche.

Knol is voor veel jonge mensen een rolmodel. Hij heeft op zijn YouTube-kanaal 2,7 miljoen abonnees. De agent vroeg hem naar de reden dat ze zo hard reden. „Je wilt gewoon naar huis en je let goed op”, komt het antwoord daarop. „Je rijdt in een Porsche en hij heeft vermogen, dan wil je soms harder rijden.”

Hij vindt te hard rijden „niet het gekste dat er is” omdat er „toch geen kip op de weg is.” De agent maakt het koppel ervan bewust dat er onlangs een aantal mensen uit Friesland is overleden, omdat er te hard gereden werd. De agent vindt het heel teleurstellend dat er zo hard gereden wordt. Knol reageert vervolgens wederom geïrriteerd en hij vindt het niet kunnen dat de agent dit zo bij ze neerlegt. „Zo ga je niet met iemand in gesprek”, zegt hij.

Enzo Knol slecht voorbeeld

Veilig Verkeer Nederland heeft geen goed woord over voor de manier waarop Knol het incident bagatelliseert. „Enzo denkt dat hij boven de wet staat”, aldus zegsman Stomphorst. „Als je zo hard rijdt, dan kun je de levens van andere mensen in gevaar brengen. Hij communiceert nu met zijn hele fanbase de boodschap dat dat niet erg is. Hij is zich totaal niet bewust van zijn maatschappelijke rol.”

VVN stelt voor dat Knol alsnog sorry zegt en zich aansluit bij een initiatief van de organisatie voor influencers en BN’ers om actief uit te dragen hoe belangrijk verantwoordelijk rijgedrag is. „Het paasweekend komt er weer aan”, legt Stomphorst uit. „Dat is standaard een weekend waarin mensen massaal de weg op gaan en waarin bovengemiddeld veel ongelukken gebeuren. Zeker op dit moment is het belangrijk dat influencers het goede voorbeeld geven.”

Ook de politievakbond ACP maakt zich boos over het gedrag van Knol. „Lekker voorbeeld voor je jonge volgers. Neem je verantwoordelijkheid en maak dit rijgedrag niet normaal. Ook niet voor een Porsche”, meldt de woordvoerder van de ACP op Twitter.



