‘Boer Trouwt Vrouw’: BZV-favo Bertie vraagt vriendin ten huwelijk

Boer Zoekt Vrouw-favo Bertie Steur, die ooit menig Expeditie Robinson-kijker imponeerde, stapt in het huwelijksbootje. In Onze Boerderij in Europa vroeg zij namelijk gisteravond vriendin Rosita ten huwelijk.

In Onze Boerderij trekt Yvon Jaspers met bekende BZV-gezichten de grens over. Om zo te kijken hoe het boerenleven er bij buitenlandse collega’s aan toe gaat. Inmiddels zijn de boeren van het nieuwste seizoen Boer Zoekt Vrouw bekend.

Boerin Bertie en vriendin Rosita in Onze Boerderij

Onder meer boerin Bertie, die inmiddels een heuse BN’er-status heeft verworven, na haar deelname aan Boer Zoekt Vrouw in 2015, gaat met Jaspers mee op reis. Een ook vriendin Rosita vergezelt hen op deze trip.

Rosita en Bertie leerden elkaar kennen via het programma. Destijds bleek Bertie al gecharmeerd van Rosita, maar het was uiteindelijk kandidate Esther waar de boerin voor koos. Maar het leven zit vol verrassingen, want toen de relatie tussen Esther en Bertie strandde, wakkerde daarna het vuurtje aan tussen de boerin en Rosita aan. En zo geschiedde. Het koppel is inmiddels 5,5 jaar samen en woont samen, met de kinderen van Rosita, op de boerderij in Zeeland.

Bertie vraagt vriendin ten huwelijk

Het stel verruilde Zeeland voor een tripje over de grens. Waarbij ze onder meer bij Franse boerencollega’s langs gaan. Helemaal het eind van de aflevering ziet de kijker Bertie en haar Rosita voor hun camper zitten. Glas wijn op tafel en een ultiem kneuterig vakantiegevoel. Aan Bertie is te zien dat er iets gaat gebeuren. „Maar nou dacht ik na 5,5 jaar, de laatste stap is om er een grote strik om te doen”, begint de boerin.

Rosita voelt de bui al ergens hangen en de tranen vloeien al snel over haar wangen. Dan gaat Bertie op één knie zitten en vraagt haar: „Wil je met me trouwen?” En daar hoeft Rosita niet lang over na te denken. „Ja!”, zegt Rosita direct. De twee kussen en knuffelen elkaar. „Dan is het helemaal af”, zegt Bertie.

Je kijkt Onze Boerderij terug via NPO.