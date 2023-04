Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verdeeld over Maarten van Rossems les bij Renze op Zondag: van ‘blamage’ tot ‘enorm interessant’

Historicus en Slimste Mens-icoon Maarten van Rossem schoof eerder dit jaar aan bij Renze op Zondag en pleitte daar voor geschiedenis als verplicht vak op middelbare scholen. Volgens hem missen jongeren tegenwoordig belangrijke aspecten uit de geschiedenis. Presentator Renze Klamer bood hem daarop aan om in zijn talkshow een geschiedenisles te geven. Van Rossem ging uiteindelijk akkoord en zo geschiedde: Van Rossem gaf gisteravond een heuse geschiedenisles in de talkshow. Kijkers waren héél verdeeld over ‘het experiment’.

Het balletje ging rollen nadat De Slimste Mens-kandidaten het afgelopen seizoen bakken kritiek over zich heen kregen. Het kennisniveau van de deelnemers zou niet altijd even Slimste Mens-waardig zijn. Van Rossem verklaarde daarop de ‘onkunde’ van de kandidaten en gaf aan dat het volgens hem ook in andere seizoenen aan de orde was. Hij sprak van een terugkerend patroon: „Een gebrek aan kennis van onze vaderlandse geschiedenis.”

Om dit aan te kaarten zat de historicus aan tafel bij Renze op Zondag. „Ik weet nog dat ze Den Uyl niet herkennen, maar ze blijken ook vaak niets te weten van de parlementaire democratie. Maar ze weten wel hoe de Kardashians in elkaar steken”, klaagde hij in de talkshow.

Maarten van Rossem vertelt over Operatie Market Garden

De geschiedenisles van Van Rossem gaat over Operatie Market Garden. Een les met een persoonlijk randje, want de historicus overleefde als baby ternauwernood een bombardement op de dag dat de militaire operatie begon. Dat was op september 1944, een „prachtige, zonnige en rustige herfstdag.” Van Rossem vertelt dat hij zich hier uiteraard niets van herinnert, maar weet dat hij achterin een diepe tuin in Wageningen lag te slapen in een kinderwagen. Zeven voor half twaalf vielen de eerste bommen en de buurvrouw van Van Rossem was binnen tien minuten dood. „Wat een wonderlijke zaak uit een doodnormaal dagelijks leven. Je staat op en je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. In onze buurt hebben 43 mensen dat bombardement niet overleefd”, vertelt de historicus.

Operatie Market Garden was een omvangrijke militaire operatie, bedacht en uitgevoerd door de Engelsman Montgomery. Hiermee hoopten de geallieerden strategische bruggen in Nederland weer in handen te krijgen. De operatie is, volgens Van Rossem, dramatisch mislukt. Het was de laatste overwinning van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Die lieten nogmaals zien competent te kunnen vechten en zouden systematisch zijn onderschat.

De betekenis van Operatie Market Garden is groot. Niet alleen stierven er mensen bij het bombardement, het was ook de oorzaak van de hongerwinter en de brandstofcrisis in het late najaar van 1944 en de eerste maanden van 1945. Daardoor lieten waarschijnlijk nog zo’n 20.000 mensen het leven. En het drama gaat verder: de baby’s die in de buik van zwangere vrouwen tijdens de hongerwinter zaten schijnen te maken hebben gehad met langetermijneffecten, en zelfs hun kinderen vertonen weer medische effecten.

Kijkers verdeeld over de geschiedenisles van Van Rossem

Een rondje Twitter leert dat er allesbehalve consensus is over de geschiedenisles van Van Rossem. Enerzijds zijn er mensen die fan zijn van het concept: „Wat een leuk initiatief om Van Rossem een kort college te laten geven. Fijn om wat verdieping te hebben ondanks het doorgaans oppervlakkige format van talkshows in het algemeen”, schrijft iemand bijvoorbeeld. „Kan dit niet gewoon een los programma worden? Gewoon lessen met Van Rossem. Dit is gewoon enorm interessant”, zegt een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#renze Wat een gewaagd experiment met Maarten van Rossem.

Maar ik zit wel geboeid te luisteren. — Rineke 💙💛 (@TonneDer) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die kleine geschiedenisles van @maartenpodcast was toch hartstikke leuk, voor herhaling vatbaar. #renzeopzondag — Els (@ElsvanBruggen) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Werelds! Maarten vaker tonen graag #renzeopzondag — Arjan Windhorst (@ArjanWindhorst) April 23, 2023

Maar er zijn ook mensen bij wie de les helemaal niet in de smaak valt. „Om het stereotype over geschiedenis te bevestigen hebben ze Maarten van Rossum gevraagd om zo oninteressant mogelijk een enorm boeiend verhaal te vertellen. Wat een blamage”, vindt een kijker. Een ander: „Dit experiment met Maarten van Rossum is wat mij betreft net zo mislukt als Market Garden zelf.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je jaagt de kijker wel weg om half 11 met 20 min Maarten van Rossem #renzeopzondag #renze — Nick (@nick90nick90) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is exact dus hoe je géén geschiedenis les moet geven #renzeopzondag #rossum — Stefan (@StefanMelein) April 23, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tjongejonge wat een slecht college van van Rossum #renzeopzondag

Heb vroeger een spreekbeurt gegeven op school over de Grebbeberg van een uur

Kreeg applaus van de de klas en een 10 — Jan (geen) Schaap 🇸🇪 🇮🇪 (@janschaap1111) April 23, 2023

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via RTL.