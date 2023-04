Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen lovende reacties over Antoon aan tafel bij Beau: ‘Hij zit aan tafel alsof hij muziek heeft uitgevonden’

De bekende Nederlandse zanger Antoon sprak gisteravond bij Beau over zijn nieuwe documentaire Antoon Engel. Hij neemt de kijker daarin mee in zijn leven als een jonge artiest die drie jaar geleden doorbrak. Bovendien wordt het liedje Onweer, dat hij schreef voor zijn overleden moeder, ook besproken. Alleen zijn niet alle kijkers van Beau grote fans. Ze vinden hem een „Gooische kakker.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom die Gooische kakker uitnodigen?? — John B ⚓ (@Dwight07778281) April 17, 2023

In 2020, vlak na zijn doorbraak als artiest, overleed de moeder van Antoon aan de gevolgen van kanker. Met zijn carrière gaat het goed, maar in zijn privéleven heeft hij het nog zwaar met het verlies. „Mijn moeder gaf me de boodschap mee om op de familie te letten en ik vertaalde dat naar ‘ik mag niet janken om het verlies’. Dus ik ging mij focussen op mijn carrière, maar dat was een domme zet”, zegt Antoon bij Beau. „Nu praat ik er wel over en het liedje Onweer heeft mij ook geholpen.” Antoon is niet van plan om het gevoelige liedje tijdens festivals te zingen. Het is namelijk een ode aan zijn moeder. „Het is niet mijn favoriete nummer om live te zingen”, legt hij uit.

Antoon heeft onlangs een nieuwe documentaire uitgebracht over zijn leven. „Ik vond het vooral leuk om een film te maken, maar ik merkte ook dat mensen een verkeerd beeld van mij hadden. Ik ben niet open over mijn privéleven, waardoor mensen zelf mijn karakter gingen invullen en dat werd al snel negatief.” Deze documentaire laat dus een andere kant van Antoon zien. „Ik ben geen glitter glamour-artiest en dat kun je zien in de documentaire.”

Reacties op Antoon bij Beau

De aflevering van Beau maakt veel los bij kijkers. Ook al laat de documentaire een andere kant zien van Antoon, sommige kijkers hebben hun oordeel al klaar over de jonge artiest. „Hij is wel heel vol van zichzelf”, wordt er getwitterd. Ze denken dat de bekendheid naar zijn hoofd begint te stijgen. „Antoon zit aan tafel alsof hij muziek heeft uitgevonden.”

Beau van Erven Dorens, presentator van Beau, had voor de documentaire ook een ander beeld van Antoon. „Ik heb je daarvoor maar één keer geïnterviewd, maar na het kijken van de documentaire voelt het alsof ik bij jou in huis heb gewoond.” Antoon sluit vrolijk af: „Welkom bij de fam!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Antoon is wel heel vol van zichzelf man man man #BEAU — Jerome (@JeromeHitsHome) April 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gadverdamme zit even naar #BEAU te kijken maar merk dat de hits van #antoon naar zijn hoofd stijgen, na mijn mening vindt hij zichzelf wel heel goed en fantastisch. #uitdehoogte #gedraagje #misselijkmakend #antoon — johanremmelink (@twitt3r0fficial) April 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Antoon zit aan tafel alsof hij muziek heeft uitgevonden #Beau — Henk Tank (@HenkTank49) April 17, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Beau.