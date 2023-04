Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Smit: vertrek uit de songfestivalcommissie heeft niets te maken met Mia en Dion

Het vertrek van Jan Smit uit de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival heeft tóch niets te maken met de deelname van Mia Nicolai en Dion Cooper. Zo laat de zanger weten op Instagram.

Smit zou zijn vertrek uit de selectiecommissie in november 2022 al hebben gedeeld met AVROTROS.

Indianenverhalen kloppen niet

„Ik reageer normaal nooit. Nu laat ik toch even van me horen”, begint Smit op het sociale media platform. „Ik heb AVROTROS in november 2022 al laten weten dat ik na tien jaar uit de selectiecommissie stap. De reden was dat ik het tijd vond voor vers bloed en nieuwe inzichten.”

„Er komen nu allerlei indianenverhalen voorbij die niet kloppen. Vanzelfsprekend wens ik Mia & Dion heel veel succes in Liverpool!”, vervolgt hij. Smit krijgt bijval van Cornald Maas, die nog wél deel uitmaakt van de selectiecommissie. „Wat Jan Smit nu schrijft – zo is het, en niet anders.”



Om ‘n oud-Hollands spreekwoord aan te halen: zoals de waard is vertrouwt hij z’n gasten. Wat @JanSmit nu schrijft – zo is het, en niet anders. https://t.co/tiQD2nTkuw — Cornald Maas (@cornaldm) April 20, 2023

Velen steunden Smit zijn keuze

Het Algemeen Dagblad meldde gisteren dat de zanger zich verzet zou hebben tegen het inzenden van Nicolai en Cooper als Nederlandse songfestivalact. Volgens de krant zou Smit als enige van de zes commissieleden tegen hebben gestemd. De AVROTROS liet daarop weten dat de selectiecommissie unaniem heeft ingestemd met het sturen van Nicolai en Cooper met hun nummer Burning Daylight.

Maar de „indianenverhalen” die nu rondgaan, kloppen dus niet, aldus de zanger. De berichtgeving van het AD heeft echter een hoop reacties losgemaakt. Veel mensen snapten Smit zijn keuze namelijk wel en sloten zich erbij aan. „Respect voor je keuze”, schrijft één persoon op Twitter. „Gelukkig, toch nog iemand met muziekverstand en een eigen mening”, schrijft een ander.



@JanSmit respect voor je keuze omtrent het songfestival. — Mijn Hobbywinkeltje (@ria_schoonhoven) April 20, 2023



Gelukkig, toch nog iemand met muziekverstand en een eigen mening. #jansmit #songfestival — Vivaldinr1🚜 (@Vivaldinr1) April 20, 2023



Ik ben geen fan van Jan Smit zijn commentaar maar deze move siert hem enorm #Songfestival #eurovision https://t.co/Y2ynILjhUb — Katja Zwart (@katjalenoir) April 20, 2023



Helemaal eens met @JanSmit 🫶🏼 Dat duo zingt vals! Kun je net zo goed twee leuke meiden laten zingen 🎤 met wat audio aanpassingen https://t.co/7KvprJcDgR — 𝕯𝖊𝖘𝖎𝖗𝖊𝖊 🥀 (@DVW1981) April 20, 2023



Nou @JanSmit ik snap je wel! Wat ik al jaren niet begrijp is waarom hebben we geen nationaalsingfestifal waar de Nederlander iemand kiest? Dit is nu weer achterkamertjespolitiek! https://t.co/IOce75lB9J — Joris Ammerlaan (@AmmerlaanJoris) April 20, 2023



Ik ben geen fan van het festival, maar @JanSmit heeft gelijk.

Er bestaat echt iets beters… — Edward Veerman (@EdwardVeerman) April 20, 2023



Ik ben nooit een fan van Jan Smit geweest, maar na dit heb ik zeker meer respect voor hem. Ik sta helemaal achter Jan's reden. Heeft Nederland geen artiesten met betere zangtechnieken en een meer pakkende nummer om Nederland te representeren? — Joelle le Fèbre (@cjlefebre29) April 20, 2023

Vertrek Smit geen invloed op songfestivalwerk in Liverpool

Nu Smit niet langer deel uit maakt van de selectiecommissie van het songfestival, betekent het niet dat hij geheel afstand neemt van het liedjesfestijn. Over drie weken zal hij zoals gepland het tv-commentaar verzorgen tijdens het songfestival, samen met Maas.