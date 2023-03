Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wouter Cornet viel 33 kilo af en schreef een boek: ‘Ik had veel minder aanspraak door mijn overgewicht’

Het is bijna weer zover: de zomer. Als we aan de zomer denken, denken we onder andere aan de fijne dingen zoals het strand, zonnen en een vakantie. Maar ook veel mensen hebben negatieve gedachten bij het seizoen. Sommigen voelen zich onzeker over hun (over)gewicht en gaan afvallen, maar een perfect zomerlijf bestaat toch niet? Gisteravond zat psycholoog en ervaringsdeskundige Wouter Cornet aan tafel bij HLF8. Hij sprak over zijn dieetervaringen en zijn boek: Het Gewicht Tussen Je Oren.

Cornet heeft zelf te maken gehad met obesitas. Hij viel 33 kilo af en schreef over zijn ervaring en dat van honderd andere succesvolle diëters, die gemiddeld meer dan dertig kilo zijn afgevallen. Hij laat zien hoe je met je brein het succes van je dieet bepaalt. „Het begon met het erkennen van mijn eetverslaving. Ik kon niet zomaar één koekje eten. Ik moest dan de volledige la leegeten”, vertelt Cornet. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat mensen met obesitas gediscrimineerd worden. Cornet heeft daar ook ervaring mee: „Mensen spraken mij veel minder aan toen ik overgewicht had. Het was niet goed voor mijn sociale leven en zelfvertrouwen.”

Het probleem van diëten

Cornet spreekt over het probleem van diëten. Veel mensen zien een dieet namelijk als iets tijdelijks. „Wanneer ze hun doel hebben bereikt, denken ze dat ze hun dieet kunnen loslaten. Maar wanneer ze dat doen en terugvallen naar hun oude eetpatroon, komen ze gewoon weer aan.” In zijn boek schrijft Cornet dat de oplossing begint bij erkenning van het probleem. „De honderd deelnemers van het onderzoek hadden ieder hun eigen motivatie. De één kreeg door zijn overgewicht medische problemen en de ander kon zijn kinderen niet meer bijhouden wanneer ze naar het park gingen”, aldus Cornet.

🍔 Obesitas In 2021 had de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder overgewicht: 36 procent had matig overgewicht en 14 procent had ernstig overgewicht (obesitas). Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het boek Gewicht Tussen Je Oren beantwoordt verschillende vragen, zoals of je per se sporten moet om af te vallen? En hoe ga je om met een eetverslaving? Afvallen blijft lastig en voor ieder persoon werkt iets anders. Volgens Cornet is naast het erkennen van het probleem je motivatie één van de belangrijkste punten die jouw dieet doen laten slagen.

Mensen met overgewicht ongelukkiger

Tegenwoordig gebruiken veel mensen Ozempic, dat is een diabetesmedicijn. Het zou helpen met afvallen, maar wanneer je stopt met het medicijn, kom je ook meteen weer aan. Door de stijgende vraag van het medicijn is er echter een tekort. Hierdoor ontstaat er een probleem voor mensen die het product om medische redenen moeten gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de deelnemers na het afvallen veel gelukkiger waren. „Sommigen begonnen op een 4,1 en gaven zichzelf en mate van geluk na het dieetproces een 8,5.” Afvallen lijkt voor sommige mensen onmogelijk, maar dat is het niet, benadrukt Cornet. Zorg er dus voor dat je consistent bent en jezelf er aan blijft herinneren wat je drijfveer is.

Kijk hier de hele aflevering van HLF8.