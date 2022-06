Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Manon is voedingsdeskundige: ‘Een dieet? Dat werkt helemaal niet!’

Nieuwe inzichten krijgen op gebied van voeding? Dat kan door boeken te lezen, door een studie te volgen… of door op de follow-knop te klikken bij de juiste Instagram-accounts. Informatieve accounts op gebied van voeding en gezondheid schieten als paddenstoelen uit de grond, maar waarom? En klopt alle informatie die je op deze accounts vindt wel? Metro sprak met voedingsdeskundige en content creator Manon Wouters.

Twee jaar geleden begon voedingsdeskundige Manon Wouters met het delen van feitjes over voeding en gezondheid op haar Instagram-account @manonsfoodfacts. Dit bleek een waar succes: de teller staat vandaag de dag op 41,5K volgers. Maar voordat ze informatie verspreidde via Instagram, deelde ze al informatie met de mensen om haar heen. „Mijn vrienden stelden continu vragen aan mij, en ik had er altijd wel een antwoord op. Ik sta inmiddels bekend als de voedingsencyclopedie van onze vriendengroep en vind het echt leuk om me in dit soort onderwerpen te verdiepen”, vertelt ze.

Op aanraden van haar vrienden startte ze met een Instagram-account om ook mensen buiten de vriendengroep te helpen. „Er waren rond die tijd nog weinig accounts die op deze manier informatie over voeding deelden. En ik wilde mijn kennis juist graag delen, want als je bepaalde kennis over voeding hebt, dan kan je door hacks op een makkelijke manier gezonder gaan eten. Dat wil ik met mijn account graag overbrengen.”

Gezonder leren eten via Instagram

De informatie die Wouters deelt, komt niet zomaar uit de lucht vallen. De voedingsdeskundige heeft twee opleidingen op gebied van voeding voltooid: Voeding en Diëtiek en een master Health Food Innovation Management. De kennis die ze tijdens deze studies heeft opgedaan, deelt ze nu op een laagdrempelige manier via Instagram.

Naast het runnen van haar Instagram-account, werkt Wouters als voedingsdeskundige in haar eigen praktijk. Ze begeleidt hierbij mensen die in een traject van ongeveer drie maanden gezonder leren eten. „Het is enorm dankbaar werk waar ik veel inspiratie uit haal. Tijdens het geven van voedingsadvies deelde ik altijd makkelijk eetwissels, doordat ik hier veel positieve reacties op kreeg van mijn klanten ben ik deze ook op Instagram gaan delen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daarnaast is ze ook altijd bezig met het uitpluizen van nieuwe onderzoeken. Daar ligt volgens haar ook haar unique selling point. “Ik heb veel kennis in het ontcijferen van wetenschappelijke artikelen. Er is veel tegenstrijdige informatie over voeding, maar door mijn achtergrond weet ik precies welke onderzoeken betrouwbaar zijn en welke niet. Daarom weet ik ook zeker dat de informatie die ik deel, klopt.”

Wouters krijgt dan ook voornamelijk leuke en positieve reacties op haar Instagram-posts. Eén sprong er onlangs nog bovenuit. “Een paar weken terug kreeg ik een DM van een vrouw. Ze vertelde me dat de informatie die ik deel, haar leven heeft veranderd. Door het opvolgen van mijn eetwissels en recepten, heeft ze voor het eerst in haar leven een gezond gewicht bereikt. Dat vond ik zo bijzonder en motiverend, daar doe ik het voor! Ik vind het zo leuk om op een grote schaal mensen te inspireren en te helpen.”

Uren in de supermarkt

De voedingsdeskundige hoeft niet lang te zoeken naar inspiratie voor haar Instagram-berichten. „Ik kijk vooral naar de weetjes die ik deel met mijn klanten, wat ik tegenkom in onderzoeken en wat vrienden aan mij vragen. En als ik in de supermarkt rondloop, dan vergelijk ik continu producten met elkaar. Als ik twee producten binnen dezelfde categorie tegenkom die erg van elkaar verschillen qua voedingswaarden, dan sla ik dat product meteen op om te delen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een snel supermarktbezoekje zit er voor de voedingsdeskundige dan ook eigenlijk niet meer in. „Mensen vragen vaak of ik er niet gek van word om de hele dag met voeding bezig te zijn. Toch voelt dat niet zo, omdat ik het echt leuk vind. En ik kan nog steeds genieten van eten, ook al weet ik precies hoeveel calorieën of vetten er in een product zitten.”

Gezond eten? Probeer de 80/20-methode

Voor mensen die last hebben met het onder de knie krijgen van een goed voedingspatroon, raadt Wouters aan om eens te kijken naar de 80/20-methode. Dat houdt in dat je 80 procent van je dagelijkse voeding voor gezonde opties kiest en de overige 20 procent minder gezonde keuzes mag maken. Zelf past Wouters deze behapbare methode ook toe. „Ik vind een goede balans tussen gezond en ongezond belangrijk. Natuurlijk eet ik voor het grootste gedeelte gezond, maar als ik een keer een feestje heb of ‘s avonds zin heb in een snack, dan eet ik dat ook gewoon. Daar kan ik juist van genieten, omdat ik weet dat mijn basis gezond is.”

Geen strikt dieet

„Veel mensen denken dat ze op een strikt dieet moeten om gezonder te worden. Ik denk dat het volgen van een dieet helemaal niet goed werkt, omdat het vaak lastig is om grote veranderingen vol te houden. Daarom adviseer ik om kleine eetwissels te maken en zo stap voor stap gezonder te gaan eten”, vertelt Wouters. Volgens haar verander je zo jouw gewoontes, wat blijvend afvallen makkelijker maakt.

🥜 De favoriete eetwissel van Manon Wouters Manon Wouters heeft zelf ook een favoriete eetwissel: „Vervang dat bakje chips ‘s avonds voor een handje noten. Dat klinkt saai, maar ik rooster ze zelf in de Airfryer. Doe de ongebrande noten een paar minuten op maximaal 130 graden in de Airfryer en je hebt mijn favoriete snack. Rooster ze niet te hoog, want dan ontstaan er transvetzuren.”

Onbewerkte voeding vs. E-nummers

In de afgelopen twee jaar heeft Wouters niet alleen haar Instagram-volgers kennis weten bij te brengen, ook zelf heeft ze behoorlijk wat inzichten gehad. Het grootste? „Dat onbewerkte voeding voor mij het belangrijkste is. Op mijn opleiding heb ik meekregen dat E-nummers veilig zijn, maar zelf heb ik hier een andere kijk op gekregen. Onbewerkte voeding is voor mij het gezondst. Eten met zo min mogelijk toevoegingen, zo veel mogelijk terug naar de natuur.”

Wouters merkt dat dit niet alleen bij haar speelt, maar ook onder haar volgers. „Mensen willen weten wat er in hun eten zit. Ze willen geen ingrediëntenlijst met vijftig ingrediënten, maar juist pure en onbewerkte voeding.”

Heel goed lopende posts op Wouters’ Instagram-account, zijn dan ook de gezonde recepten van kant-en-klare supermarktproducten. Volgens de voedingsdeskundige zijn bewerkte producten als komkommersalade, tonijnsalade en hummus heel makkelijk zelf te maken. „Ik deel gezonde recepten van producten waar veel calorieën en vetten in zitten. Mijn recepten zijn gezonder, minder bewerkt en hebben betere voedingswaarden. Het enige is dat je er even voor in de keuken moet staan. Dat is een afweging die je moet maken: ga je voor gezond of voor makkelijk?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Etiketten lezen

Wil jij zelf meer leren over de voeding die je in je mond stopt? Dan heeft Wouters één belangrijk advies: „Leer etiketten lezen. Zo kan je je niet laten misleiden door claims en voedingshypes.” De voedingsdeskundige doelt hier op teksten op verpakkingen als de term ‘light’ (hier lees je meer over misleidende lightproducten), of termen als ‘100 procent natuurlijk’. „Dat klinkt gezond, maar suiker is ook 100 procent natuurlijk.”

❓ Hoe lees je etiketten? Je kunt de hoeveelheid eiwitten, koolhydraten, vetten, suikers en calorieën op de verpakking van bijna elk product uit de supermarkt vinden. Vergelijk deze cijfers eens met een vergelijkbaar product. Zie je het verschil?

Daarom raadt de voedingsdeskundige aan om de ingrediëntenlijst van een product onder de loep te nemen. “Het ingrediënt dat als eerste op de lijst staat, zit het meest in het product verwerkt. Als je ziet dat suiker of olie als eerste ingrediënt genoemd worden, dan kun je het product beter laten liggen.”

Meer Metro-artikelen over voeding lezen? Je vindt ze hier.