Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

First Dates-kandidaat fopt date met bijna tandenloos nepgebit

Waar de meeste First Dates-kandidaten zich van hun beste kant proberen te laten zien, pakt tandtechnicus Richard het net even anders aan. Hij fopt zijn date met een overtuigend, bijna tandenloos nepgebit.

Grappig detail is dat Hester, zijn date, werkt als mondhygiëniste.

Richard verschijnt in First Dates met nepgebit

Kijkers ontdekken al snel dat het om een nepgebit gaat. „Dit vind ik gewoon heerlijk om te maken”, vertelt Richard tegen de camera’s. „Kun je er lekker gewoon inklikken. Je kunt er gewoon mee eten en drinken. Zoenen zou ik niet aanraden, maar dat doe je toch niet met zulke tanden. Want dan draaien ze zich om en lopen ze weg.”

Richard is als eerste in het restaurant en bestelt een ‘Sambucaatje’ aan de bar. „Wat voor werk doe je?”, vraagt barman Victor. „Ik ben tandtechnicus, dus zelf nog even sparen natuurlijk. Nee, dit doe ik eigenlijk meer voor mijn date. Even kijken of ze hierop zou afknappen.” Victor schatert het uit hij zijn gebit eruit haalt. „Je lult!”

‘Te leuk dit’

En dan arriveert ook Hester, maar van weglopen is geen sprake. De mondhygiëniste verblikt of verbloost niet. Dit tot verbazing van Richard. „Totaal niks. Niets raars van ‘ah’ of ’ieuw’. Dus ik dacht: nou, dan houd ik ze nog even in”, vertelt hij privé. Nadat ze wat kletsen over koetjes en kalfjes vraagt Richard hoe Hester haar brood verdient „Ik ben mondhygiënist en ik werk bij een orthodontiepraktijk”, vertelt ze. Richard moet hierop hard lachen. „Dan kun je nog veel voor mij betekenen natuurlijk.” Hester lacht wat ongemakkelijk. „Mogelijk. Maar ik ga voorstellen om het daar tijdens de date niet over te hebben.”

„Dat is toevallig. Ik zit in de tandtechniek”, vertelt Richard, waarna hij zijn nepgebit eruit haalt. De mondhygiëniste kan het grapje waarderen en ligt dubbel van het lachen. „Te leuk dit”, vindt ze. „Heb je dit vaker gedaan?” Richard bevestigt dit. First Dates-maître Denice komt aangelopen. „Jij nam mij ook in de zeik, hè? Jezus, wat heb jij een prachtig gebit, zeg. Maar leuk: humor, daar houden van we van.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zij mondhygiëniste, hij tandtechnicus bij #FirstDates. Hoewel haar op de tanden stond zij toch even met de mond vol tanden en liet de date stranden. Mooie grap! pic.twitter.com/80HsQq6Rkx — Superhuisvrouw (@Superhuisvrouw) March 22, 2023

De twee lijken het gezellig te hebben tijdens de date en komen regelmatig even terug op het tandgrapje. Zo vertelt Hester dat ze Richards naam vergeten was. „Ik had natuurlijk een beetje afleiding. Ik dacht dat ik op mijn werk was”, grapt ze. Even later vraagt Richard wat ze van de date vindt. „Ik vind het een hele leuke ervaring en ben blij dat ik een fijne gesprekspartner heb.” Richard: „Je ogen fonkelen helemaal, weet niet of het door het licht komt.” Hester grapt: „Ik zit alleen maar naar je tanden te kijken de hele tijd.”

Komt er een vervolgdate?

En dan is het moment van de waarheid daar. Gaan de twee op een vervolgdate? Hester is meteen duidelijk: „Nee. Ik vind je een hele charmante man en ik vond het een hele gezellige date. Je bent een prettige gesprekspartner. Maar ik kreeg wel meer vriendschappelijke vibes dan romantische vibes. Ik heb vrienden genoeg, dus dat is niet waar ik naar op zoek ben.” Richard vindt het jammer. De tandtechnicus had de date graag een vervolg gegeven. „Ik vond het hartstikke leuk, ik had het zeker nog wel even uit willen diepen. Ik vind je een mooie uitstraling hebben. Jammer, maar dan is het wat het is.”

Je kunt First Dates terugkijken via NPO 3.