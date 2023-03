Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een val van het kabinet reëel nu BBB op monsterzege afkoerst? ‘Het is een enorme klap’

Wat betekent de monsterzege van BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen voor het kabinet? En is een kabinetsval reëel? Dat was gisteravond voer voor discussie in HLF8.

De partij van Caroline van der Plas komt na telling van 90 procent van de stemmen uit op 15 Eerste Kamer-zetels. De coalitie (VVD, D66, ChristenUnie en CDA) staat op 24 zetels.

Caroline van der Plas (BBB): ‘Hoeveel draagvlak heb je nog?’

Dat Van der Plas en haar partij hoge ogen zouden gooien bij de verkiezingen, dat was vooraf wel duidelijk. Maar zo’n verpletterende overwinning (en tegelijkertijd zo’n dreun aan het kabinet) overtrof zelfs de stoutste verwachtingen.

In de HLF8-studio wordt live overgeschakeld naar Van der Plas, die denkt dat de uitslag (op dat moment nog door begon te sijpelen) weleens gevolgen zou kunnen hebben voor het kabinet. „Ik denk dat een val van het kabinet heel reëel is. Ik denk dat een val van het kabinet sowieso reëel is, maar afhankelijk van de uitslag, moet je kijken hoe je nog kunt regeren in de Tweede en Eerste Kamer. En ook: hoeveel draagvlak heb je nog onder de bevolking?”

Vier jaar geleden was Forum voor Democratie (FvD) de grote winnaar van de Provenciale Statenverkiezingen, maar dat liep uit op een fiasco. Dankzij onderlinge ruzietjes bleef er van de 12 zetels nog maar 1 zetel over. Het BBB-gezicht is daar niet bang voor. „Met mij krijgt niemand onenigheid hoor. Ik ben altijd heel positief, aardig en duidelijk. Tuurlijk zijn we voorbereid. Wij zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. We hebben ruim de tijd genomen om kandidaten te selecteren, te spreken en te screenen. Ze hebben trainingen en cursussen gehad en wonen al sinds september debatten bij van Provinciale Staten.”

Fred Teeven en Merel Ek hebben andere mening

Voormalig politicus Fred Teeven, tafelgast bij HLF8, denkt er anders over. „Ik vrees niet voor een val van het kabinet. Ik denk dat ze er alle belang bij hebben om elkaar nog even stevig vast te houden. Ik denk trouwens dat 23 zetels (nu 24, red.) voor de coalitie in de Eerste Kamer nog redelijk positief is”, stelt hij. „Ik heb wel lagere getallen gehoord. Het is wel een enorme klap. Het wordt wel instabieler in het kabinet, maar ik denk niet dat het kabinet valt. Omdat met dit bijltje natuurlijk wel eerder is gehakt. Het is niet de eerste keer dat dit voorkomt. De premier heeft daar een beetje ervaring mee, dus die kan dat wel managen.”

Politiek verslaggever Merel Ek is het met Teevens eens. „Wat Fred zegt klopt natuurlijk. Ze staan er allemaal ook belabberd voor bij Tweede Kamer-verkiezingen. Als je als kabinet nu een coalitieakkoord hebt gesloten waar je jezelf een beetje in kunt vinden, dan ga je dat niet zomaar opgeven”, denkt Ek, die gisteren bij Vandaag Inside toepassend Merel Eksittpoll werd genoemd. „Hierna wordt formeren op eenzelfde manier bijna onmogelijk. Je bent nu nog aan de macht, je kunt nu nog wat dingen misschien uitvoeren. Na potentiële nieuwe Tweede Kamer-verkiezingen zien heel veel partijen dat niet meer gebeuren.”

