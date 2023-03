Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste prognose verkiezingen: monsterzege BBB en nieuwkomers maken de dienst uit

De eerste prognose van de verkiezingen sluit aan op de exitpolls van gisteravond. BoerBurgerBeweging (BBB) wint astronomisch en is de grootste partij. Daarmee heeft Caroline van der Plas de hooggespannen verwachtingen van haar partij dubbel en dwars waargemaakt. De fractie GroenLinks/PvdA wist wel evenveel zetels te verzamelen. Andere partijen, en dan met name Forum voor Democratie (FvD), kleuren dieprood.

Deze voorlopige prognose van de ANP-Verkiezingsdienst van vanochtend heeft geen verrassingen na de uitkomst van de exitpolls van Ipsos/NOS die gisteravond naar buiten werden gebracht. De komende uren kan de voorlopige prognose voor de senaat weer veranderen, omdat de voorlopige uitslagen van een aantal grotere gemeenten nog moet binnenkomen.

Eerste prognose Eerste Kamer: BBB wint

BBB blijft ruim op winst met de verwachte zetels voor de Eerste Kamer, die in mei door de nieuwe Provinciale Staten wordt gekozen. De partij van Caroline van der Plas komt na telling van 85 procent van de stemmen uit op 15 zetels. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen ook op 15 zetels. Dat is één zetel meer dan zij nu samen hebben.

Als tweede partij komt op afstand regeringspartij VVD uit op 10 Senaatszetels, 2 minder dan de liberalen er nu hebben. D66 heeft in deze prognose 6 zetels en het CDA 5, een verlies van respectievelijk 1 en 4 zetels. PVV en Partij voor de Dieren komen nu elk uit op 4 zetels en 3 Senaatszetels liggen in het verschiet voor de SP, JA21 en ChristenUnie. FvD en Volt zouden op 2 Senaatszetels uitkomen en 1 zetel zou gaan naar de SGP, 50PLUS en OSF.

Nieuwkomers doen goede zaken in verkiezingen

Vooral nieuwkomers deden goede zaken bij deze Provinciale Statenverkiezingen. Op basis van ruim 80 procent van de getelde stemmen staan Volt, JA21 en BBB op winst. Het progressieve en Europa-gezinde Volt lijkt bijna 3 procent van de stemmen te halen, en doet het daarmee beter dan bijvoorbeeld de SGP (2,7 procent), 50PLUS (2,3 procent) of Belang van Nederland (1 procent). Partijleider Laurens Dassen vindt het „geweldig dat het optimistische geluid van zijn partij lijkt aan te slaan”, zei hij voor de camera van de NOS.

Het rechts-conservatieve JA21 doet het nog beter. De afsplitsing van Forum voor Democratie haalt ruim 4 procent van de stemmen. Ondanks de winst ziet het ernaar uit dat de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga aan macht verliest in de senaat. Daar heeft de Fractie-Nanninga, zoals de partij daar heet, zeven voormalige FvD-zetels. Op basis van de huidige cijfers mag de partij drie senatoren leveren.