Caroline van der Plas is Johan Derksen dankbaar voor winst BBB: ‘Hij is een stemmenkanon’

De verpletterende zege van BoerBurgerBeweging (BBB) bleef aan de Vandaag Inside-tafel uiteraard niet onbesproken. Presentator Wilfred Genee vermoedt zelfs dat Johan Derksen, fan van BBB en Caroline van der Plas, een steentje heeft bijgedragen aan de astronomische winst.

De partij van Caroline van der Plas komt na telling van 85 procent van de stemmen uit op 15 zetels.

Caroline van der Plas (BBB): ‘We zijn uitgelachen en beschimpt’

„Het is een historische dag als het gaat om de Nederlandse politiek. De BBB slaat keihard toe”, begint Genee, terwijl hij toepasselijk Sweet Caroline inzet. Dan verschijnt de BBB-leidster live in beeld terwijl ze meehost op het lied. Genee is benieuwd hoe het met haar gaat. „Ik ben helemaal omver geblazen vanavond en daar is heel wat voor nodig”, antwoordt ze. „We zijn genegeerd, we zijn uitgelachen, we zijn beschimpt. We waren inhoudsloos en deden niet ter zake. Nederland heeft gesproken. En wie niet ter zake doet, is de coalitie op dit moment en heel veel andere partijen.”

Volgens Genee moet de steun van Derksen hebben meegespeeld. „Een dreamteam”, vindt de besnorde analist. „Johan is een stemmenkanon”, bevestigt Van der Plas. „Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Maar even serieus: de kiezer heeft echt gesproken. Ze zijn dit beleid gewoon zat. Ze willen serieus genomen worden en dat is jarenlang niet gebeurd.” Volgens haar kan Den Haag niet meer om de partij heen. „ Als ze nu ons nu verder gaan negeren of uitlachen, of niet met ons willen samenwerken, dan moeten ze zich realiseren dat ze de stem van de heel veel mensen in Nederland gaan negeren. Wij zullen ervoor zorgen dat de burger bovenaan staat. Wij staan in dienst van de burger en dat wordt het nieuwe beleid in Nederland.”

Genee vraagt zich af of Van der Plas wel genoeg mankracht heeft om al die zetels op te vullen. Moet Derksen misschien aanschuiven? „Alleen als minister hoor. Ik ga niet in die Kamer zitten”, waarschuwt hij. „Minister van humor gaan we invoeren”, lacht Van der Plas. „Dan valt erover te praten.” Op serieuzere noot: „Natuurlijk ga ik het redden. We staan niet een beetje te freubelen hier, we zijn dit al jaren aan het voorbereiden. We hebben goede mensen gescreend en getraind. De mensen houden zelfs familiedagen met elkaar om die sociale binding in de fracties goed te krijgen. Iedereen denkt: die mensen in de regio, wat kunnen die nou? Nou, Nederland, die kunnen heel veel.”

Wat hebben Derksen, Van der Gijp en Knoester gestemd?

Genee is benieuwd wat iedereen aan de VI-tafel heeft gestemd. Derksens voorkeur is bekend: hij kleurde het vakje van een BBB-kandidaat rood. Voor hem kwam de monsterzege niet als een hele grote verrassing. „Ik had in de provincie de stemming al een beetje gepeild. Iedereen was daar heel solidair met elkaar. D66 terroriseerde dit land en kijkt met hautain op het klootjesvolk neer. Dat pikt het volk niet meer. Geef die boeren even rustig een paar jaar de tijd en zet dat niet op 2030. Niet meteen de nek omdraaien en uitkopen.” En Mark Rutte?, vraagt Genee. „Mark Rutte mag nog een keer terugkomen.” De presentator vraagt of hij nog steeds vindt dat hij moet aftreden. „Ik heb het van de week 32 keer gezegd. Beetje moeilijk om dan nu mijn keutel in te trekken. Opdonderen die gozer.”

Ook Van der Gijp is op de BBB-trein gesprongen. „Ik heb ook BBB gestemd, oude reus. Ik vind dat de boeren niet goed behandeld worden. Maar ook de mensen in Groningen, de mensen van de toeslagenaffaire. Dat moet gewoon heel snel opgelost worden en dat wordt niet opgelost door Jetten. Want dan ben je voor je het weet acht miljard aan stikstof kwijt.” Volgens Derksen was er ook niet echt een „alternatief in die richting.” Dat is Van der Gijp met hem eens. Over Van der Plas: „Gewoon een hele menselijke, lieve vrouw. De menselijke maat weer een beetje terug.”

Strafrechtadvocaat Job Knoester mengt zich in het gesprek. „Het eerste deel van wat René vertelt, begrijp ik, maar je gaat niet op iemand stemmen omdat het een lieve vrouw is.” Derksen begrijpt Van der Gijp wel. „Kaag kan een goede politica zijn, maar de wijze waarop ze het volk toespreekt staat me tegen. Dat heeft Caroline niet. Dat kan je buurvrouw zijn.”

‘Solidariteit met het platteland’

Merel Ek (die voor de aflevering tot Merel Eksittpoll werd gedoopt) vraagt zich af of Derksen überhaupt weet waar BBB voor staat. Derksen zegt zich ingelezen te hebben.„Het wijkt niet zoveel af van andere partijen, maar ik heb het puur uit solidariteit met het platteland gedaan.” Van der Gijp: „Ik ook. Ik heb geen idee waar ze voor staat. Geen flauw idee.”

Knoester is de enige niet-BBB-stemmer van drietal. Hij vond het programma niet breed genoeg. Na een appgesprek met Laurens Dassen (Volt), ging daar uiteindelijk zijn stem naartoe.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.