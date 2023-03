Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Nederlandse vlag kan weer normaal hangen, vindt Farmers Defence Force

De Nederlandse vlag? Die kan wat Farmers Defence Force (FDF) betreft wel weer normaal in de volgorde rood-wit-blauw hangen. En niet meer, zoals sinds vorige zomer op talloze plaatsen als protest tegen het kabinetsbeleid, op z’n kop.

„De burgers hebben laten zien dat ze de boeren ondersteunen en niet de coalitie. De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken.” Met die woorden reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force op de monsterzege van BoerBurgerBeweging (BBB). De afgelopen maanden protesteerden boeren tegen het kabinetsbeleid met omgekeerde vlagen. Die kunnen volgens FDF nu dus weer opgehangen worden met de rode baan boven.

Farmers Defence Force: ‘Nieuwe verkiezingen’

„De houdbaarheid van dit kabinet is voorbij, het zou verstandig zijn als er nu nieuwe verkiezen uitgeschreven gaan worden”, vervolgt ze. Volgens Van Keimpema wordt het alleen maar erger als het kabinet nu „blijft doormodderen.” „Ze moeten zeggen: we hebben de boodschap begrepen, een andere ploeg moet het nu doen.” Zij is blij dat het kabinet de plannen nu niet zomaar meer kan doordrukken, wanneer provincies ‘nee’ zeggen.

FDF hield vorige week een demonstratie in het Zuiderpark in Den Haag. Die protestactie was niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren organiseerde FDF samen met andere boerenorganisaties een reeks protestacties tegen de plannen van de overheid om onder meer de veestapel in te krimpen. De eerste grote actie was in oktober 2019.

‘Erkenning voor de strijders’

Volgens FDF is de keuze voor de boeren van het volk nu een „erkenning en beloning voor alle strijders, die al 3,5 jaar lang op de trekker stappen om voor hun toekomst, gezin en bedrijf te strijden”. Daarmee hebben ze Nederland „bewustgemaakt van het onrecht” dat de boeren wordt aangedaan. „Onze dank aan al die Nederlandse burgers, tot in de Randstad, is groot”, besluit de boerenorganisatie.