Begeleider en advocaat bij HLF8 over toenemend aantal jongeren met messen: ‘Gebeurt vaak uit angst’

De afgelopen jaren groeit het aantal jongeren dat een mes heeft én het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Het Nederland Forensisch Instituut (NFI) begint met een databank voor messen. Zo hebben ze een beter overzicht van de soorten wapens die worden gebruikt. Gisteravond zaten Mohamed Teeri, persoonlijk begeleider van kwetsbare jongeren, en strafrechtadvocaat Jan Vlug aan tafel bij HLF8. Want waarom hebben jongeren die messen überhaupt bij zich?

Al eerder kwam het NFI met een campagne. ‘drop je knive’, maar dat had helaas weinig effect. Nu komen ze met een databank, waarmee ze sneller uit kunnen zoeken welk mes er is gebruikt bij verschillende steekincidenten. „Bepaalde groepen hebben een voorkeur voor een bepaald mes. Dit weet de politie ook”, vertelt Vlug. Het soort mes dat is gebruikt is dus heel nuttig bij de opsporing. „Het maakt het makkelijker om de dader te vinden.”

In 2019 waren er 33 aanhoudingen van jongeren met een mes in hun bezit. Vorig jaar waren dat er 355 en zeventig steekincidenten, waar minderjarigen bij betrokken waren. „Kijk maar naar het steekincident in de snackbar in Den Haag dit jaar. Daar hadden twee vijftienjarige meisjes de eigenaar doodgestoken”, zegt Vlug.



Er komt een databank voor messen vanwege het groeiende aantal messenbezit en steekincidenten onder jongeren. Jongerenwerker Mohamed Teeri vertelt waarom jongeren met steeds grotere messen lopen. "Het zijn jongens die een rugzakje hebben."

Persoonlijk begeleider in HLF8: ‘Jongeren nemen messen mee voor eigen veiligheid’

Teeri vertelt over zijn werk, waarbij hij jongeren begeleidt. „Er komen jongeren naar mij toe die hun wapens inleveren. Zij zijn bezig met hun toekomst en realiseren dat dat niet gaat lukken in de straatcultuur”, schetst hij. „Het zijn vooral jongeren die lijden aan PTSS of in aanraking zijn gekomen met jeugdzorg. Jongeren met een rugzakje. Wanneer zij zich eenmaal gaan mengen in de straatcultuur nemen ze al snel een mes mee, omdat ze zich onveilig voelen. Stel dat het misloopt, kunnen ze zichzelf beschermen.” De meest voorkomende messen zijn boot knives. Zoals de naam al verklapt, ze zijn compact en handig mee te nemen. „Tegenwoordig kun je overal van dit soort messen halen. Vooral op Telegram en op het dark web worden messen verhandeld.”

„Je zou denken dat het probleem zich vooral voordoet in het westen van Nederland. Maar het is een groot probleem door heel het land heen, ook in het zuiden en oosten”, aldus Vlug. „Straffen werkt alleen maar statusverhogend bij deze jongeren. We moeten echt met ze in gesprek van ‘waarom doe je dit?'” Beide mannen pleiten voor betere voorlichting en samenwerking van school en jeugdzorg. „Organiseer bijvoorbeeld naschoolse activiteiten, zoals sport”, zegt Teeri. De databank zal volgens Vlug een gedeeltelijke oplossing zijn. „Ouders hebben geen grip meer op hun kinderen. De hulp moet vanuit verschillende kanten komen”, sluit Vlug af.

