Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lovende reacties op toeslaan ‘Het Beest’ Erling Haaland tijdens doelpuntenfestijn: ‘Wordt topscorer’

Met vijf doelpunten (!) binnen een uur schrijft de Noorse voetbalspits Erling Haaland – alweer – historie. In de Champions League verpletterde Manchester City het Duitse RB Leipzig (de nummer drie in de Bundesliga en derhalve bepaald geen amateurclub) met liefst 7-0. De kolossale aanvaller, 22 pas, lijkt in dit tempo op jacht naar de titel van meest scorende speler in de voetbalhistorie.

De internationale sportpers komt superlatieven tekort om de uitzonderlijke prestatie van Erling Braut Haaland, deze week in de Champions League, te prijzen. Van het Franse L’Équipe krijgt de Noorse spits een 10 uit 10 – een uitzonderlijke score. „Zijn prestatie is monsterlijk”, juicht de sportkrant. „Haaland is een alien die een uitzonderlijk seizoen beleeft bij City. Tegen Leipzig schreef hij geschiedenis met zijn vijfklapper. Alleen Lionel Messi en Luiz Adriano deden het hem voor in de Champions League.”

Haaland zorgt voor doelpuntenfestijn tijdens Champions League

Ook Bild bij onze oosterburen stapt ridderlijk over het over het Duitse chauvinisme heen en feest mee: „Leipzigs Champions League-horror heeft een naam: Erling Haaland.” Het Engelse The Guardian analyseert: „Haaland stuurde met deze masterclass van intimiderende kracht, hard rennen en dodelijke afwerking een boodschap naar de hele wereld.” En de Spaanse sportkrant Marca concludeert: „Supporters woonden de avond van Het Beest bij.”

Dat Haaland, die in zijn vaderland inmiddels is bijgezet in de galerij van mythologische goden als Thor, na een uur werd gewisseld, was voor de ware liefhebber een domper. „Ik had graag een dubbele hattrick gemaakt”, zei hij na afloop van het duel. En, met een knipoog: „Maar eerlijk gezegd was ik ook wel vermoeid geraakt door al dat juichen…”

Coach Pep Guardiola van Manchester City motiveerde zijn wissel ook met een kwinkslag. „Als hij al op 22-jarige leeftijd een record verbreekt, wordt het leven wel erg saai.” Als Haaland nog één keer het net had gevonden, was het record van Lionel Messi (vijf goals in één CL-wedstrijd) gesneuveld. Boze tongen op sociale media beweren dat Guardiola zijn voormalige Barcelona-pupil in deze spaarde en de Argentijn vooralsnog zijn record gunde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op jacht naar titel ‘topscorer aller tijden’

Hoe het ook zij, Erling Haaland, 22 jaar pas, lijkt serieus op jacht naar de titel van topscorer aller tijden. Plek één op die lijst der lijsten wordt ingenomen door Cristiano Ronaldo (845 goals), op de voet gevolgd door Lionel Messi met 826 treffers. Haaland heeft nog een lange weg te gaan maar is, zoals gezegd, in tegenstelling tot Ronaldo (38 jaar) en Messi (35), een prille twintiger en heeft in deze vorm uitzicht op een zeer doelpuntrijke carrière. Hij scoorde er alleen al 33 in 25 CL-wedstrijden – een unieke prestatie.

Het geheim van Haaland, 1.94 meter en 88 kilo (dat hij deels te danken heeft aan een absurd dieet), is volgens kenners zijn enorme gedrevenheid in combinatie met een imponerende fysieke verschijning en een zeldzame neus voor goals, zowel met de voet als het hoofd. De Noor verorbert graag orgaanvlees: een runderhart of runderlever gaat er graag in. Volgens de spits bevatten ze magnesium, zink en ijzer alsmede een flinke dosis vitaminen.

Dat zijn talent een zekere genetische basis heeft is onmiskenbaar. Zijn vader Alf-Inge ‘Alfie’ Halaand (50 inmiddels) speelde als verdediger voor het Noorse elftal en voor grootmachten als Nottingham Forrest en eveneens Manchester City. En wie van statistieken houdt: het is Haalands achttiende hattrick, zowel bij zijn clubs als in Noorse vertegenwoordig elftallen. Ook die score mag er zijn. Of, zoals de reus het zelf zegt: „Hattrick nodig? Geef me een belletje!”