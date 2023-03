Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Attje Kuiken haalt uit naar Thierry Baudet in fel slotdebat: ‘Heeft bruine laarzen thuis staan’

Vandaag gaan Nederlanders naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Traditiegetrouw was gisteravond een laatste debat op televisie, en dat ging er – zoals inmiddels ook traditie is – hard aan toe. Er was onder andere gebekvecht tussen Sigrid Kaag (D66) en Attje Kuiken (PvdA) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie).

Buiten het Provinciehuis van Noord-Brabant hadden zich honderden boeren verzameld. Het getoeter van de tractors was tijdens het debat meerdere malen te horen.

Kaag, Kuiken en Baudet staan lijnrecht tegenover elkaar

Kaag, Kuiken en Baudet krijgen in het debat over verduurzaming de vraag of ze bepaalde energiebronnen kunnen uitsluiten. Kaag antwoordt dat ze Gronings gas wil uitsluiten, door al het leed wat hen is aangedaan. „We sluiten ook Russisch gas uit. We willen niet meer afhankelijk zijn van een dictator as Poetin. Energiezekerheid moeten we in eigen land herstellen. Er is een breed palet aan opties: wind op zee, zonneregie en de natuurlijk de investering in kernenergie.”

Ze is meteen fel naar de FvD-leider. „Ik sta hier met de heer Baudet en zijn partij: zij ontkennen klimaatverandering, zij ontkennen ook de rol die Poetin speelt bij de illegale invasie van Oekraïne en hij ontkent de Groningers het recht om hun veiligheid niet meer in gevaar te brengen.”

‘Baudet is dreiging voor onze democratie en veiligheid’

Baudet legt uit waarom hij de gaskraan in Groningen wil opendraaien. „Nederland kan het zich niet permitteren om daar miljarden aan gas in de grond te laten zitten. Nederlanders kunnen hun energierekening niet meer betalen, bedrijven gaan failliet, de boodschappen zijn onbetaalbaar geworden. Dit is een van de twee dingen die Nederland moet en kan doen. Het tweede wat we moeten doen is de zeven kolencentrales die Rutte gesloten heeft weer heropenen. We hebben de zeven schoonste en beste kolencentrales ter wereld gesloten: het is waanzin.”

Ook Kuiken haalt daarop uit naar Baudet. „De heer Baudet is een dreiging, niet alleen voor onze democratie, maar ook voor onze veiligheid. Als je alleen maar kunt suggereren dat we het Gronings gas weer open kunnen zetten, dan heb je het niet begrepen. Als je de staatskas van Poetin blijft spekken door afhankelijk te blijven, dan heb je het niet begrepen. Eigenlijk vind ik hem ook niet zo relevant voor dit debat.”

Baudet reageert: „Wij hebben Nederland niet afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Dat hebben Rutte en Kaag gedaan door het Gronings gas af te sluiten. Wij willen dat Nederland energie-onafhankelijk wordt.”

„Dat is totale onzin”, vindt Kaag. „Maar dat kennen we van meneer Baudet. Die gaat van de ene fictie naar het andere narratief. U bent een rechtstreeks kanaal van uitzending van Russische propaganda. U ontkent de oorlog, u ontkent de veiligheid, u ontkent de klimaatverandering. Laten we vooral met andere partijen praten over de urgentie die we voelen.”

Baudet ontkent

Baudet reageert verontwaardigd op de beschuldigingen. Hij zegt klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne niet te ontkennen. „Er wordt mij hier nogal wat toegesmeten. Allemaal je reinste kolder. We horen hier continu toeters. De Nederlandse boeren behoren tot de allerbeste van de wereld. Die moeten het veld ruimen omdat deze dames en andere mensen dat land willen hebben om daar zonnepanelen op te zetten, om daar windturbines op te zetten. Het is gewoon ordinaire landjepik. Omdat zij meegaan in een absurd verhaal over man made klimaatverandering. Ik geloof wel dat klimaat verandert, maar niet dat de mens daar grote invloed op heeft.”

Kuiken denkt niet dat Baudet het beste voor heeft met de boeren. „Ik geloof niet dat de heer Baudet ooit een boer van dichtbij heeft gezien. Misschien heeft hij een paar bruine laarzen thuis staan”, zei de PvdA-leider. Ze doelt hiermee waarschijnlijk op de kleur waarmee de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog marcheerden. „Maar nogmaals: ik vind hem niet zo relevant in dit debat. Juist omdat hij de klimaatcrisis ontkent, juist omdat hij de Groningers in de kou laat staan, juist vanwege de afhankelijkheid van Poetin.”

Kaag vs. Kuiken

Kaag en Kuiken wijzen overigens ook naar elkaar, als het gaat om klimaatbeleid en de eerlijke verdeling van de lasten. „Ik denk dat mensen meer hadden verwacht van het kabinet, ook van D66″, bijt Kuiken Kaag toe. De rekening voor mensen blijft te hoog en de klimaatdoelen blijven achter, vond de sociaaldemocrate. D66 laat juist klimaatactie zien, werpt Kaag terug. „En niet alleen erover praten langs de zijlijn. Wij doen het.” Ze erkent wel dat het kabinet moet versnellen om de doelen te halen. „Het is vijf over twaalf.”

