Seks met een robot? Dat komt eraan, vertellen experts bij HLF8

De technologie ontwikkelt zich steeds verder, ook op het gebied van seks. We gebruiken vibrators, op afstand bestuurbare seksspeeltjes en een VR-bril. Tegenwoordig is er ook een kusrobot in het leven geroepen, maar hoe ver gaan we als het gaat om intimiteit en seks met technologie? Gisteravond zaten onder andere psycholoog Goedele Liekens en cyberexpert Dave Maasland aan tafel bij HLF8. Zij spraken over hoe de technologie ons seksleven gaat veranderen (en spraken over seks met een robot).

Experts schatten dat één op de tien jongeren in 2050 seks heeft gehad met een robot. Maar als je denkt aan ‘seks met een robot’, heb je misschien niet een heel helder beeld in je hoofd. „Ik moet er niet aan denken. Ik zoen nog niet eens fatsoenlijk met een mens, laat staan een robot”, zegt John de Bever, die ook aan tafel zit. De gasten en experts bespreken bijvoorbeeld het kusapparaat dat onlangs de wereld is ingebracht door een Chinese uitvinder. Met het apparaat kunnen geliefden op afstand via siliconen lippen elkaar toch kussen. „Zoenen is veel meer dan alleen lippen tegen elkaar. Het gaat ook om reuk en smaak”, vertelt Liekens (die raad weet op heel veel gebieden van seks). „Het gaat veel gevolgen hebben op de intimiteit, maar het blijft wel plastic.”

Seks met een robot? Zo ontwikkelt technologie zich

Ook Liekens ziet het niet voor zich om op deze manier met haar partner te zoenen. „Het was misschien een goede oplossing voor tijdens de corona-lockdown”, oppert HLF8-presentator Sam Hagens.

Volgens Maasland zitten er echter veel voordelen aan de technische ontwikkeling van seks. „Mensen met een handicap of seksuele fantasieën kunnen er voordelen uithalen”, zegt Maasland. „Maar ook voor vrouwen is het tijdens de seks handig. Een robot kan er namelijk voor zorgen dat het gemakkelijker wordt voor de vrouw om klaar te komen. Het weet precies door metingen welke beweging het moet maken.” Er bestaan al een tijdje seksspeeltjes die op afstand bewogen kunnen worden, zoals een vibrerend ei.

De Bever bij HLF8: ‘Dit is meteen de laatste uitzending”

„We beseffen niet goed hoe ver deze technologie zal gaan. Er zijn mensen die verliefd kunnen worden op een robot. Al is dat niet per se een probleem”, zegt Liekens. „Ik denk dat het wel sociaal geaccepteerd gaat worden en iemand over een tijdje een robot meeneemt naar een etentje.” Maasland denkt dat er in de toekomst de technologie zo ontwikkeld zal zijn dat je via een VR-bril en met gevoel seks kunt hebben met je partner op afstand. De Bever is stellig over zijn mening en zal niet meegaan in deze ontwikkeling: „Ik denk dat dit ook meteen de laatste uitzending is voor HLF8.”

Kijk hier de hele aflevering van HLF8.