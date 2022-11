Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘G-spot is G-zone’, aldus Goedele Liekens en ze geeft je de routebeschrijving

Seksuologe Goedele Liekens weet raad met zo’n beetje iedere seksvraag. En welke zij het meeste krijgt? Hoe dat nou zit met die magische G-spot. De sexpert geeft duidelijkheid, want de G-spot is volgens haar een G-zone en ze legt je uit hoe je in deze zone terecht komt.

Liekens is inmiddels de ultieme seksraadgever voor Belgen én Nederlanders. Naast dat zij in menig televisieprogramma als sexpert fungeert, deelt ze ook haar seksuele kennis in haar column voor het Belgische HLN. Eerder deden haar tips over bambiseks en de ideale penis het ook al goed bij onze Metro-lezers.

Goedele Liekens geeft antwoord op vragen over G-spot

Maar nu is het de beurt aan dat ongrijpbare en magische fenomeen: de G-spot. Want bestaat dat geheime knopje voor ultra-genot nu wel of blijft het een mysterie? Liekens wint er geen doekjes om, de G-spot bestaat én ze legt je uit hoe je hier nu precies terecht komt. Al wil ze wel één ding benadrukken, het gaat om een heuse G-zone, niet slechts een spot.

Haar laatste column is gebaseerd op tal van vragen die zij over de G-spot en squirten (vrouwelijke ejaculatie) kreeg toegestuurd. En veelal heteromannen vroegen haar: „Kan elke vrouw squirten?” En: „Hoe regel ik dat dan? Waar zit die G-spot precies? En wat doe ik ermee?”

Routebeschrijving richting de G-zone

Liekens wil eerst iets rechtzetten. Het gaat niet om een specifieke G-spot, het gaat om een G-gebied, oftewel de G-zone, wat haar betreft. „Door het ‘spot’ te noemen, lijkt het om een magische knop te gaan. Niet dus.” De G-zone is dan niet altijd makkelijk anatomisch uit te leggen, Liekens benadrukt dat veel vrouwen weten dat het er is. „De G-zone is een gevoelig gebied in de vagina dat vooral opvalt bij opwinding, want dan zwelt het op en voelt het anders aan dan de rest van de – gladde – vaginawand.” Hoe dat voelt? „Meer geribbeld, soms wat sappiger, afhankelijk van waar je zit in je cyclus of hoe opgewonden je bent.”

Even een korte routebeschrijving richting de G-zone. Je treft deze zo’n vijf centimeter diep in de vagina aan, achter het schaambeen. Bij stimulatie en opwinding zwelt het ‘sponsachtige’ gebied op en drukt het tegen de plasbuis aan. „Met een volle blaas kan je het gevoel krijgen dat je moet plassen. En ja, als je blijft stimuleren, kan een soort ejaculatie van vocht optreden.” Iets waar je volgens Liekens niet voor hoeft te vrezen.

Afhankelijk van cyclus

Tot slot benadrukt de seksuologe dat ‘het vinden van de G-zone’ afhankelijk kan zijn van de cyclus. Lukt het je niet deze op te sporen, is het raadzaam om dit op een ander moment in de cylclus opnieuw te proberen. En ben je nog steeds aan het zoeken? „Streel ook eens uitwendig het diepe weefsel rond je plasbuis, of net heel diep in de vagina, het ‘plafond’, boven je baarmoederhals. Sommigen ­voelen de g-zone daar. Duidelijk niet zomaar een ‘spot’ dus”, sluit de seksuologe af.