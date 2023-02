Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizar kusapparaat laat geliefden via de telefoon op afstand met elkaar zoenen

Videobellen, appen of skypen, het is allemaal leuk en aardig, maar het wint het natuurlijk bij lange na niet van de intimiteit van het bij elkaar zijn. Voor geliefden die het om die intimiteit gaat, maar om wat voor reden dan ook even niet bij elkaar kunnen zijn, was het vooral wachten tot ze elkaar weer een pakkerd kunnen geven. Tot nu, want met een futuristisch kusapparaat kun je op afstand tóch met je geliefde zoenen.

Een Chinese uitvinder heeft een kusmachine op de markt gebracht, waarmee geliefden op afstand via siliconenlippen elkaar toch kunnen kussen. Oké, het mist misschien toch die intimiteit van het samenzijn, maar de uitvinder heeft de lippen zo ontworpen dat de druk, beweging en warmte van een geliefde kan worden gesimuleerd.

Met behulp van sensoren krijgen de gebruikers van het apparaat ‘een levensechte knuffelervaring’, schrijft het Chinese South China Morning Post. De machine kan zelfs het geluid doorgeven dat de gebruiker maakt als die een kus geeft. De toekomst is dichterbij dan je denkt. Maar of we daar nou zo blij mee moeten zijn…

Digitale kus ‘uploaden’ zodat andere gebruikers die kunnen ervaren

De kusmachine werkt door het apparaat te koppelen aan een mobiele app en het apparaat aan te sluiten op de oplaadpoort van de telefoon. Op die app kunnen gebruikers hun digitale kus ‘uploaden’, zodat andere gebruikers die kus kunnen ervaren via de mondvormige module van het apparaat.

En dat valt in de smaak bij de Chinezen. Voor omgerekend zo’n 40 euro vliegen er nu al meer dan 100 kusapparaten per maand over de toonbank van Taobao (de grootste online winkelsite van China), schrijft de Chinese krant.

Volgens de krant krijgt het apparaat veelal positieve recensies. Zo schrijft een mannelijke koper dat de digitale kusmachine de ‘grootste verrassing was’ die hij en zijn langeafstandspartner in jaren hebben gehad. „Bedankt technologie”, schrijft hij erbij, weet CNN.

Overigens is een tongzoen (nog) niet mogelijk met het apparaat.

Kusapparaat kan ook ‘mensen met orale infectieziekten helpen’

De man die beweert het apparaat te hebben uitgevonden, bijgenaamd Jiang, zegt dat hij op het idee kwam nadat hij zeven jaar lang een langeafstandsrelatie had gehad met zijn vriendin. Dat is nu overigens zijn ex, maar het is niet bekend of het apparaat daar iets mee te maken heeft.

Deze Jiang zegt dat het apparaat monogame relaties moet kunnen bevorderen, aangezien het slechts één zender en één ontvanger tegelijk kan koppelen. Het vereist ook de toestemming van beide partijen. Volgens deze Chinees kan zijn uitvinding niet alleen mensen met een latrelatie helpen. Jiang zegt dat het apparaat ook mensen met orale infectieziekten zou kunnen helpen.

Veel kritische reacties, van ‘vulgair’ tot ‘griezelig’

Op Weibo, het Twitter-achtige platform voor Chinezen, hebben verschillende video’s over het apparaat de afgelopen week honderden miljoenen weergaven opgeleverd, schrijft CNN. Hoewel veel gebruikers vooral de grappige kant van het apparaat zien, bestempelen de meesten het als ‘vulgair’ en ‘griezelig’.

Sommigen uitten hun bezorgdheid dat minderjarigen het apparaat kunnen kopen en gebruiken. Ook op Twitter, waar meerdere filmpjes van het apparaat rondgaan, stromen de kritische reacties binnen. Het is niet bekend of de uitvinder plannen heeft om het apparaat in de toekomst in andere landen te verkopen. Wel is hij van plan ook een datingapp aan het apparaat te koppelen.

Eerder zette Metro 12 interessante feiten over zoenen op een rij.



