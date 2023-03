Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De angstaanjagende reden waarom jij je bed een keer per week moet verschonen

In je bed kruipen en slapen: het is voor veel mensen hét geluksmoment na een drukke dag. Maar je zult ‘s nachts een stuk beter slapen als je dekens goed gewassen zijn. Een goede hygiëne verhelpt namelijk een angstaanjagend probleem.

Een mens ligt in een week gemiddeld 56 uur in bed te ronken. Gedurende die tijd kunnen allerlei dingen zich ophopen in bed. Denk aan bacteriën uit zweet of huidschilfers. Hoewel het algemeen bekend is dat je de lakens elke week even moet wassen, doet de gemiddelde persoon dit maar één keer in de 24 dagen. En dat is alles behalve hygiënisch. Dit gebeurt er namelijk als de lakens niet vaak genoeg worden schoongemaakt.

Dit ligt er in je bed, als je niet genoeg schoonmaakt

Als je het wekelijkse karweitje niet bijhoudt, kunnen vieze stoffen zich dus ophopen in je beddengoed. De meest voorkomende zijn zweet, dode huidcellen, huidoliën, resten van make-up en huidverzorgingsproducten en huisstofmijt. Die laatste zorgt voor een vervelende bijwerking.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld huidschilfers, kun je huisstofmijt niet zien zonder een microscoop. De insectachtige wezentjes leven in warme, vochtige omgevingen en voeden zich met dode huidcellen. Jouw bed is voor de beestjes daarom een walhalla. Huisstofmijt is gelukkig niet schadelijk voor mensen, maar hun afvalproduct, stof, kan allergische reacties veroorzaken. Als je bijvoorbeeld vaak niezend of benauwd wakker wordt, is de kans groot dat dit de schuld is van huisstofmijt.

Allergische reactie

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) waarschuwt dat een allergische reactie op de huisstofmijt ook kan leiden tot astma-aanvallen. Om allergische mensen zo goed mogelijk te beschermen, raadt het CDC aan om allergenenbestendige matras- en kussenslopen aan te schaffen voor je bed.

Verder raden de specialisten aan om de lakens van je bed wekelijks te verschonen. Voor mensen met een gevoelige huid, allergieën of hyperhidrose (overmatig zweten) kan meer dan één keer wassen baat hebben.

En de rest van het bed dan?

Maar hoe zit het dan met de rest van het beddengoed? The National Sleep Foundation beveelt het volgende wasschema aan:

Kussenslopen : één keer per week

: één keer per week Dekbedovertrek : eens in de twee weken tot een maand

: eens in de twee weken tot een maand Dekbedden : eens in de twee tot drie maanden

: eens in de twee tot drie maanden Dekens : eens in de twee tot drie maanden

: eens in de twee tot drie maanden Kussens: eens in de vier tot zes maanden

Met een vaste routine als deze ben je er niet alleen zeker van dat je beddengoed er brandschoon uitziet, maar ook dat hij echt schoon is. Dat is maar goed ook, want een evenwichtige nachtrust is heel gezond. Er zij bepaalde dingen je kunt eten om beter te slapen. Die lees je in dit artikel.