Moordzaak Rosleny Magdalena dreigt coldcase te worden: ‘Iemand wordt niet zomaar vermoord’

Rosleny Magdalena werd zes jaar geleden doodgeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Met grote projecties van de foto van Magdalena en de tekst „wie heeft Rosleny vermoord?” op gebouwen, vraagt de Peter R. de Vries Foundation in Amsterdam-Zuidoost aandacht voor de onopgeloste moord. „Iemand wordt niet zomaar vermoord”, zei Kelly de Vries, dochter van Peter R. de Vries, gisteravond aan tafel bij Jinek.

„We wilden op een ludieke, maar vooral confronterende manier aandacht vragen voor de zaak”, lichtte De Vries de actie toe. De projecties waren te zien op hoge gebouwen, zodat iedereen haar kon zien. „Het is nog nooit eerder in dit formaat geprojecteerd. Ze kijkt je recht in je ogen aan.”

De moord op Rosleny Magdalena

De 28-jarige Magdalena werd op 17 november 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten toen ze terugfietste van de school waar ze haar dochtertje zojuist had afgezet. Op camerabeelden was te zien dat ze werd achtervolgd door een onbekende fietser op een omafiets. Ze overleed na het schot vrijwel direct aan haar verwondingen. Begin vorig jaar werd een verdachte aangehouden in de zaak, maar zes weken later werd die weer vrijgelaten. „Mensen roddelen. Er zijn mensen die wat weten, maar niks durven te zeggen”, aldus Kelly de Vries. Voor de gouden tip die leidt naar de dader van de moord, looft de stichting 100.000 euro uit.

„Mensen denken ‘het zijn niet mijn zaken, dus ik ga me er niet in mengen’. Je moet opstaan voor het juiste”, zegt De Vries. De tip over de moord op Magdalena kan anoniem gegeven worden. Ze vertelt bij Jinek dat de foundation van haar vader een afspraak heeft gemaakt met de politie. „Wij spelen geen informatie door over de persoon die anoniem de tip geeft, alleen de informatie van de tip zelf.”

Kelly de Vries bij Jinek over mogelijke coldcase

Zowel De Vries als de nicht van het slachtoffer, Shulesca de la Croes, hoopt dat mensen zich zullen melden. Beiden zijn ervan overtuigd dat er mensen in Amsterdam-Zuidoost zijn die meer van de moord op Magdalena afweten. „Iedereen heeft praatjes maar waarom stapt niemand naar voren?”, vraagt De La Croes zich af.

Na zes jaar dreigt de moordzaak op Magdalena een coldcase te worden. In Nederland zijn er ruim 1800 coldcases en de afgelopen twintig jaar zijn daar veertig van opgelost. „Mensen moeten niet vergeten dat Magdalena een dochtertje heeft. Ze is nu bijna dertien jaar en vertelde mij laatst dat ze mama geen plekje kan geven zolang de moordzaak niet is opgelost”, vertelt De la Croes. „Dat een dertienjarig meisje aan je vraagt of je ooit gaat opgeven, dat breekt je.”

Naast de beloning voor de gouden tip wacht ook een beloning van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de identificatie van de fietser die mogelijk bij de dood van Rosleny Magdalena betrokken was. Om aanspraak te maken op één van de bedragen moet de tip voor 17 mei bij de foundation binnen zijn.