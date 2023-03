Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lubach kritisch over verkiezingsstrategie Rutte tegen ‘linkse wolk’: ‘Wilde een sappige tweestrijd creëren’

Arjen Lubach was in zijn De Avondshow met Arjen Lubach gisteravond niet te spreken over het verkiezingsdebat onder leiding van Jeroen Pauw, dat op de zondag vóór de verkiezingsdag gepland staat. Voor de Provinciale verkiezingen nemen de VDD, GroenLinks en PvdA het namelijk tegen elkaar op, in Linksom of Rechtsom op NPO1. De keuze om twee politici van dezelfde partij het rechtse front te laten vormen, terwijl het linkse front, oftewel de ‘linkse wolk’ bestaat uit twee verschillende partijen, stuit op kritiek in het programma.

Op woensdag 15 maart kunnen alle kiesgerechtigden in Nederland weer stemmen. Ditmaal voor zowel de Provinciale Staten als voor de Waterschappen.

Linkse wolk

Op 12 maart, de zondag voor de Provinciale Statenverkiezingen, gaan VVD’ers Mark Rutte en Edith Schippers in debat met Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). De PvdA en GroenLinks werken samen, waardoor zij samen „de linkse wolk” vormen. Jeroen Pauw presenteert het tv-debat.

Lubach reageert op satirische wijze op de strategie die VVD-leider Mark Rutte zou hebben. Namelijk een tweestrijd aangaan met de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Volgens de presentator van het avondprogramma probeert Rutte er hiermee voor te zorgen dat de kiezer het idee heeft slechts twee keuzes te hebben. De zogenoemde ‘linkse wolk’ of zijn eigen partij.



Lubach is SPOT ON over NPO #debat tussen @vvd @PvdA @groenlinks, geeist + geregisseerd door #rutte, onderdeel vvd campagne, onafh publieke omroep laat zich manipuleren, @jeroenpauw trapt er in, nee faciliteert. Er valt wat te kiezen mensen! Alles behalve VVD/CU/d66/CDA/PvdA/GL — Yv (@YvonnePtwit) March 2, 2023

‘Rutte krijgt zijn zin’

In de uitzending komt ook naar voren dat Rutte wel erg vaak zijn zin krijgt. Zo wijst Lubach naar een debat van vier jaar geleden, waar Rutte zijn tegenstander zelf uitkoos en aangaf hoe het debat dan in elkaar zou moeten zitten, namelijk één-op-één. „Het klinkt net als een bestelling”, merkt Lubach op.

Nu zou hij met het aanstaande debat weer zijn zin krijgen, aangezien hij het wil opnemen tegen die door hem zogenoemde ‘linkse wolk’. Gisteravond sprak Rutte ook al de wens uit aan te schuiven in het programma Vandaag Inside. En ook daarmee krijgt hij zijn zin, de mannen van het programma ‘maken plek’ voor hem.

Partijen niet eens met debat

In de politiek leeft ook onvrede over dit debat. JA21-lijsttrekker Annabal Nanninga spreekt van „een zorgvuldig afgestemde, netjes voorbesproken nep-tweestrijd” die wordt gefaciliteerd. Pieter Omtzigt liet gisteren weten een klacht over het debat te hebben ingediend bij de Ombudsman van de NPO. Omtzigt zei zich daar „moreel verplicht” toe te voelen. Ook SP-Kamerlid Peter Kwint uitte zijn twijfels.

De Avondshow met Arjen Lubach