Blunder van NS: salaris ligt 700 euro onder het minimumloon

De NS adverteerde tijdenlang met een salaris voor machinisten en conducteurs dat tot bijna 700 euro onder het minimumloon ligt. Dat blijkt uit onderzoek van onze collega’s van Manners. Best pijnlijk, in tijden van aangepaste dienstregelingen door een personeelstekort. „Erg slordig, en zonde als we hierdoor mensen niet hebben binnengehaald”, reageert woordvoerder Rob Hageman.

Arbeidskrapte treft ook onze nationale vervoerder. En omwille van het personeelstekort en de beperkte dienstregeling komen reizigers steeds meer vertragingen en overvolle treinen op het spoor. Laten we hopen dat hier met de gecorrigeerde salarissen na ons telefoontje verandering in komt.

💡 FNV kan er niets mee Manners nam aanvankelijk contact op met vakbond FNV, die de cao’s van het spoor met de NS onderhandelt. De woordvoerder daar was verrast, kon er geen antwoord geven en vond het „een wel heel specifieke vraag”. Dus schakelden ze door naar de NS zelf.

Ondanks het personeelstekort blijft het bedrijf een van de grootste werkgevers van Nederland, met meer dan 20.000 werknemers. Dan kan het salaris van een conducteur, machinist of beveiliger niet verkeerd zijn. Toch zullen sollicitanten de laatste tijd vreemd hebben opgekeken.

Personeelstekort bij de NS opgelost?

Op de carrièrewebsite van de NS vind je al heel wat informatie, maar voor alle specificaties omtrent doorgroeimogelijkheden en salarisschalen moesten we toch even vakkundig grasduinen in de cao. Verder bestaat er toch wel wat verschil in het mogelijke startsalaris dat je kunt verdienen (tussen de 1602,72 en 2956,32 euro bruto per maand voor machinisten en tot 2719,80 bruto per maand voor beveiligers en conducteurs).

Onder het minimumloon

Bovendien ligt een maandsalaris van 1602,72 euro onder het minimumloon van de meest recente cao die in oktober van vorig jaar onderhandeld is. En daarnaast – op het moment van schrijven – staat elders op de site van de NS dat het startsalaris nóg lager kan zijn (tussen 1574 en 2444 euro bruto per maand). Kloppen deze bedragen wel? Manners nam contact op met de NS.

‘Erg slordig’

„Je vraag heeft een storende fout in onze vacatureteksten aan het licht gebracht. De startsalarissen waren inderdaad nog niet geactualiseerd. Erg slordig en zonde natuurlijk als we als gevolg daarvan in deze krappe tijd mensen niet hebben binnengehaald”, laat de woordvoerder aan Manners weten. Hij zegt daarbij wel dat er in 2022 veel sollicitaties zijn binnengekomen, waarbij hij verwijst naar de niet al te rooskleurige jaarcijfers.

Hoe dan ook hebben vacatures maandenlang opengestaan met de verkeerde, veel lagere startsalarissen waarin een verschil zat dat kon oplopen tot bijna 700 euro per maand. Inmiddels heeft de NS alle vacatures aangepast en zijn de startsalarissen geactualiseerd. Volgens de woordvoerder zijn de werknemers die in de afgelopen maanden via deze foutieve vacatures aan de slag zijn gegaan wel vanaf het eerste moment correct betaald. Niemand is dus onder het minimumloon betaald. Maar wat kun je nou precies verdienen bij de NS?

Het salaris bij de NS

Machinisten, conducteurs en beveiligers beginnen allen in dezelfde salarisschaal. Echter kan de machinist over de gehele loopbaan gesproken het hoogste salaris verdienen bij de NS. Dan volgt de conducteur. Beveiligers hebben de minste salarisverhogingen.

Bovenop het salaris ontvangt elke werknemer van de NS evenwel een onregelmatigheidstoeslag, die kan oplopen tot 900 euro bruto per maand. Dit omdat alle conducteurs, machinisten en beveiligers ook in het weekend en ‘s nacht moeten werken. Alle maandelijkse salarissen hieronder staan vermeld in bruto. Deze duiken dus niet onder het minimumloon.

Dit verdient een machinist

Zodra je de sollicitatie succesvol afrondt, kan de eenjarige opleiding beginnen die de NS voor je betaalt. Gedurende deze training word je ingeschaald in dezelfde salarisgroep als machinisten die al aan de slag zijn. Je krijgt dus meteen een volwaardig maandloon. Op welke trede je begint, hangt af van je leeftijd en eerdere werkervaring.

Minimum startsalaris: 2292,12 euro

Maximum startsalaris: 2997,36 euro

Indien geslaagd voor de basis-opleiding, kun je als machinist na anderhalf jaar doorstromen naar een volgende salarisschaal. Dan mag je ook internationale reizen voor de rekening nemen:

Minimum salaris: 2331,36 euro

Maximum salaris: 3249,72 euro

Vervolgens, na het voltooien van een extra opleiding, kun je nog eens doorgroeien na 2,5 jaar.

Minimum salaris: 2378,52 euro

Maximum salaris: 3506,76 euro

En na vijf jaar als machinist te werken, zet je de laatste stap naar de hoogste salarisschaal waar je in kan belanden.

Minimum salaris: 2431,44 euro

Maximum salaris: 3790,44 euro

Dit verdient een conducteur

De opleiding tot conducteur duurt zes maanden en net als bij de machinist, wordt het door de NS vergoed en krijg je meteen een volwaardig maandsalaris.

Minimum startsalaris: 2292,12 euro

Maximum startsalaris: 2997,36 euro

Alleen bestaan er minder mogelijkheden voor een conducteur om door te groeien naar een hogere schaal. Eens de opleiding succesvol afgerond is en er binnen één jaar een cursus Engels gevolgd is, kan de conducteur na 3 jaar doorstromen naar een nieuwe loontabel.

Minimum salaris: 2331,36 euro

Maximum salaris: 3249,72 euro

Na drie jaar en nog een talencursus belandt de conducteur in de hoogst mogelijke schaal van de functie.

Minimum salaris: 2378,52 euro

Maximum salaris: 3506,76 euro

Dit verdient een beveiliger

Net als de conducteur begint een beveiligingsmedewerker eerst met een opleiding van zes maanden die vergoed is door de NS.

Minimum startsalaris: 2292,12 euro

Maximum startsalaris: 2997,36 euro

Intern geworven medewerkers kunnen één jaar na de opleiding doorstromen naar de volgende (en hoogste) salarisschaal van beveiligers. Extern geworven beveiligers kunnen pas doorgroeien zodra ze een contract van onbepaalde duur hebben bemachtigd.