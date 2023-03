Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte zeer binnenkort weer in Vandaag Inside: ‘Noteer maar!’

De historische Vandaag Inside-aflevering met Mark Rutte zit er nog maar net op, of er zijn al afspraken gemaakt voor een tweede optreden van de minister-president. In De Wandelgangen, een online rubriek van Vandaag Inside, blikten Mark Rutte en presentator Wilfred Genee terug op de uitzending waarin Rutte te gast was. Die deed daarin een opmerkelijke belofte aan de presentator. „Ik wil best terugkomen als dat het punt is.”

Hoe vond Mark Rutte zijn optreden, wilde Genee van hem weten. „Dat maakt niet uit. Ik zit er, omdat ik het een leuk programma vind. En omdat jullie heel kritisch op me zijn.” Daar nam Wilfred Genee geen genoegen mee. „Ja, maar je bent hier natuurlijk ook net twee dagen voor de verkiezingen. Je zou hier niet drie dagen ná de verkiezingen zijn geweest. Je bent hier duidelijk met een motief.”

Maar dat Rutte alleen in Vandaag Inside zat om extra stemmen voor de VVD te winnen, liet hij zich niet aanpraten.

‘Dan wil ik over drie dagen best weer terugkomen’

„Ik was er, omdat jullie zeiden dat ik niet durfde”, vertelt Rutte. „Maar als je echt de ballen had gehad, zou je ook over drie dagen kunnen komen. Je zit hier om stemmen te werven. Dat weet je zelf ook”, reageert Genee.

Oké, dat was ‘natuurlijk ook wel waar’. „Maar dan wil ik best over drie dagen weer terugkomen, als dat het punt is”, deed Rutte een opmerkelijke uitspraak. Daar haakte Wilfred Genee direct op in. „Nou, dan spreken we dat bij dezen af.”

Mark Rutte: ‘Natuurlijk kom ik terug naar Vandaag Inside’

Rutte realiseerde zich toen wat hij had gezegd. „Nou, volgende week dan. Want ik weet dat ik deze week niet kan.” Genee zou de komst van de minister-president ‘op prijs stellen’. „Omdat je dan ook een keer zonder belangen zou komen. Want je zit hier nu met een heel groot belang.”

‘Absoluut’, gaf Rutte toe. En nog eens: „Absoluut. Waarom denk je dat ik dat niet zou willen? Jullie waren zelf degenen die zeiden dat ik niet zou durven in verkiezingstijd. Toen heb ik gezegd: mannen, tuurlijk kom ik. Ik vind het een leuk programma. En natuurlijk kom ik terug. Daar staat het hele team”, wijst hij naar zijn communicatieadviseurs. „Jongens, noteer”, doelt hij op een nieuwe komst naar Vandaag Inside.

Wilfred Genee schudt de hand van Rutte, zodat de afspraak definitief is. Hij is in zijn nopjes. „Hij komt binnenkort dus weer”, roept hij blij. Maar Genee heeft het idee dat de communicatieadviseurs van Rutte er minder blij mee zijn. „Nee hoor”, zegt Rutte. „Zij vinden het ook leuk. Maar het kan niet deze week, want dan ga ik echt even plat.”

Job Knoester heeft in Vandaag Inside verhit gesprek met ‘psychopaat’ Rutte

Er gebeurde van alles in de Vandaag Inside-uitzending van gisteravond. Mark Rutte die vertelde dat hij van bil is gegaan en daarvoor applaus krijgt, dat hij Johan Derksen dermate ompraat dat de besnorde analist tegen zijn wil in zegt dat hij toch maar op de VVD stemt, of de premier die naast René van der Gijp zit die een dildo op zijn hoofd heeft.

Maar de meest opvallende momenten waren misschien wel de verhitte gesprekken tussen Rutte en bargast en advocaat Job Knoester. Kijkers van Vandaag Inside hadden liever gezien dat de strafrechtadvocaat nog wat langer tekeerging tegen de minister-president.

Komst Mark Rutte zorgt voor nieuw kijkcijferrecord

De komst van premier Mark Rutte naar Vandaag Inside heeft de talkshow gisteravond een kijkcijferrecord opgeleverd. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden er een kleine 1,5 miljoen mensen op het programma af. Het oude record stond op 1,3 miljoen kijkers.

De uitzending met Rutte deed vooraf al wat stof opwaaien. Zo zou de premier een aantal eisen hebben gesteld, zoals dat er geen Groningers, boeren of toeslagenouders in de studio zouden zitten. Dat werd later ontkend door Rutte. Hij noemde zijn komst naar het programma zelfs ‘het hoogtepunt’ in de campagne rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Kijk de uitzending van gisteravond met Mark Rutte hier terug.