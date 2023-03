Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Freek Vonk in gevaar? Cameraman Ivo mag niet ingrijpen: ‘Blijf draaien’

Freek Vonk is een bekende bioloog die maar al te graag het gevaar opzoekt rond wilde dieren. Maar dat is niet zonder risico. Vonk wordt af en toe gebeten door de wilde gasten die hij een bezoekje brengt in zijn programma’s. Cameraman Ivo Borkus maakt alles mee van achter zijn lens, maar waarom schiet hij nooit te hulp als Vonk in gevaar is?

In 2017 verbleef Vonk op de Bahama’s voor de opnames van Freek Naar De Haaien. Op een vroege ochtend vertrok hij met een boot om de Caribische rifhaaien te filmen bij het eilandje Bimini. Dit liep echter niet helemaal zoals gepland. Freek Vonk werd flink te grazen genomen door een van de haaien. Cameraman Borkus was ter plaatse om alle gruwelijke beelden voor ons op te nemen. Bijna ieder mens zou ingrijpen wanneer zijn of haar vriend in nood is, maar trouwe collega’s Vonk en Borkus hebben een opmerkelijke afspraak gemaakt voor tijdens de opnames.

„Freek en ik hebben ooit afgesproken dat als ik, als we met voldoende mensen zijn en er iets met Freek gebeurt, blijf draaien. ‘Draai dan in ieder geval door. Stel dat het misgaat, dan heeft mijn familie alles op band staan.’ Dus toen hij door die haai werd gebeten, dacht ik meteen: wat kan ik nu toevoegen?”, vertelt Borkus tegen Veronica Superguide. „We waren met genoeg mensen. Dus ik wist: draaien. Ja, dat is een heftige afspraak. Ik zou hetzelfde willen, ik kan me daar dus wel in vinden.”

Zoektocht naar Freek Vonk?

Na de beet werd Freek Vonk in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar voor Borkus was er geen plek aan boord. Eenmaal aan wal nam hij een taxi naar een willekeurig ziekenhuis, want door de hectiek was er niet aangegeven waar Vonk heengebracht zou worden. Borkus had geluk en trof hem bij het eerste ziekenhuis aan, toen hij net uit de operatiekamer kwam. „Ik nam op verzoek van Freek een foto in zijn operatiekleding met een duim omhoog. Deze foto heb je later overal kunnen zien”, verteld Borkus. Hij verbleef elf dagen samen met Vonk in het ziekenhuis om hem gezelschap te houden.

Niet alleen haaien wilden een hapje proeven van Freek Vonk. Ook verschillende slangen en een tijgermeerval hebben een kans gewaagd. Terwijl Vonk de slang duidelijk had gemaakt dat hij hem geen pijn zou doen. De kielrugslang was er echter niet echt van gediend en beet Vonk in zijn gezicht. Daarna noemde Vonk de slang een „stoute jongen”. Het loopt dus niet altijd even goed af bij waaghals Vonk, maar één ding is zeker: Borkus heeft het altijd op film staan.