Kijkers vallen over extreme rommel in Help Mijn Man is Klusser: ‘Etensresten op zijn nachtkastje?’

Een spraakmakend programma, dat is en blijft het tot op heden toch wel. Ook gisteravond was de uitzending van Help Mijn Man is Klusser goed voor vele reacties. Vooral de enorme troep in het huis en een ‘vreselijk’ behang maakten de tongen los.

Deze week zien kijkers hoe de woning van Jos en Lia verbouwd wordt. Een stel uit Heerlen dat samen al acht jaar in een, op zijn zachtst gezegd, onafgemaakt huis leeft. ‘Niet af’ is één ding, maar vooral de immense troep zorgt voor veel reacties. Vorige week was de uitzending van het klusprogramma ook veelbesproken. Toen ergerden kijkers zich vooral aan, ja echt waar, de buren.

‘Kijk maar even niet naar de rommel’

Lia schakelt de hulp in van het programma, omdat haar partner naar eigen zeggen nooit iets afmaakt. Zelf slaapt ze al meer dan een jaar beneden op de bank, omdat ze slecht ter been is en de trapleuning niet goed vast zit. Al snel is te zien hoe vies het huis is. Etensresten en een hoop muizenkeutels worden in beeld gebracht. Geen smakelijk gezicht, wel de realiteit. Daarna begint het verbouwen. Waar veel van de mannen die hem voorgingen in het programma vaak een hoop weerstand boden tegen de hulp, gaf Jos zich daar vrij snel aan over.

Het klussen vind vooral beneden plaats. „Boven is alles klaar”, laat Jos aan presentator John Williams weten. Eenmaal daar aangekomen blijkt het een enorme bende te zijn, waar kijkers vervolgens een hoop over te zeggen hebben. „Oh, ik zou daar nog niet eens gaan zitten. Wat vies. Je zal er maar slapen”, schrijft iemand die verwijst naar de rommel in de slaapkamer. Een ander kijkt iets verder dan alleen het bed en vraagt: „Staan er nou nog etensresten op zijn nachtkastje?”



Kijk maar even niet naar de rommel. Dat zou ik maar wel doen, want anders struikel je er over. #helpmijnmanisklusser #hmmik — Ingrid (@inkyopdrift) March 13, 2023

Jos ziet de troep wel, maar zegt op vrij luchtige toon tegen de presentator „kijk maar even niet naar de rommel.” Volgens verschillende kijkers is dat een lastige opgave. „Kijk niet naar de rommel. Nou, dat valt niet mee”, laat iemand weten.

Rommel in Help Mijn Man is Klusser

Zowel Jos zelf als de kijkers thuis zijn niet te spreken over de keuze van het behang. Zelf is de man des huizes er nog redelijk mild. „Ik vind het niet mooi”, laat hij weten. Op internet zijn de reacties een stuk meer uitgesproken. „Jos, je hoeft je excuses niet aan te bieden. Dat behang is spuuglelijk.”



Op internet krijgt Jos dan ook steun op zijn reactie dat hij het behang er waarschijnlijk binnenkort nog afhaalt (wat hij uiteindelijk toch niet heeft gedaan).



Oh mijn hemel, wat een spuuglelijk behang!!!!!! Groot gelijk Jos,ik zou dat er ook afhalen #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) March 13, 2023

Je kunt de aflevering van Help Mijn Man is Klusser terugkijken via RTLXL.