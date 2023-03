Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Vriend van de show’ Mark Rutte pleit voor behoud Koffietijd en blikt terug op VI-optreden

De afgelopen tijd werden de politieke messen geslepen voor de Provenciale Statenverkiezingen, waarvoor Nederlanders vandaag naar de stembus gaan. Premier Mark Rutte sloot zijn verkiezingstijd af in Koffietijd, waar hij liefkozend ‘vriend van de show’ wordt genoemd. De iconische ochtendshow verdwijnt binnenkort van de buis, maar de minister-president zou hier dolgraag een stokje voor willen steken. Ook blikte hij nog even kort op zijn historische VI-optreden.

Vorig najaar kondigde RTL de stekker uit Koffietijd te trekken door de tegenvallende kijkcijfers. Dit tot groot verdriet van trouwe kijkers. „Hoe moet ik nu verder leven?”, klonk er onder andere.

Rutte baalt van einde Koffietijd

Ook Rutte is fan van het programma en baalt enorm van het naderende einde. De premier was in de afgelopen jaren vijf keer te gast bij de ochtendshow. „Ik vind het jammer dat jullie stoppen, er zijn zoveel mensen die hier naar kijken voor wie dit echt een vaste waarde is.” Volgens hem is Koffietijd echt „een monument.” „Dus we gaan maar even met de directie van dit clubje praten. Ik zie ze dadelijk, dan zal ik wel zeggen dat de regering hier ook nog een opvatting over heeft”, lacht hij.

Máár, bindt de premier wat in, hij kan geen beloftes maken. „Maar ik kan op z’n minst m’n best doen. Anders beginnen we zelf een omroep”, stelt de minister-president gekscherend voor. „Het is gewoon een heel fijn programma, en jullie doen het fantastisch. Ook de anderen die het gepresenteerd hebben. Het heeft toch een soort sfeer die voor heel veel mensen belangrijk is.”

Terugblik op VI-optreden

Rutte noemt de verkiezingstijd „heel intensief”, wat hij opvallend vond voor Provinciale Statenverkiezingen. „Maar iedereen was zo bezig, dan moet je zelf ook aan de bak. Ik vond heel veel dingen om leuk te doen. Wat voor mij heel bijzonder was, dat was het programma waar ik normaal gesproken nooit zit: Vandaag Inside met de drie mannen.”

Ook van sommige debatten heeft hij genoten. „Er waren ook hele leuke debatten. Wat ik aardig vond waren de debatten met Attje Kuiken en Jesse Klaver van PvdA en GroenLinks: het is leuk om met mensen te debatteren die ook kunnen incasseren. Als ze een keer een klap tegen mij uitdelen moet je daartegen kunnen, zij kunnen daar ook goed tegen. Dan blijft het ook achter de schermen plezierig met elkaar.” Bij Vandaag Inside kreeg Rutte ook de nodige klappen, kaart presentatrice Quinty Trustfull aan. „Ik moet zeggen dat ze een hele leuke redactie achter de schermen hebben. En die mannen… Ach, ze menen het allemaal niet zo.”

Je kunt Koffietijd terugkijken via RTL XL.