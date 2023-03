Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reizigers geïrriteerd over ernstig gewonde man op station Zaandam: ‘Mijn trein gaat zo’

Nadat een 61-jarige man uit Purmerend gisteren ernstig gewond raakte door een lelijke smak van de trap van station Zaandam, kon de politie op weinig hulp van omstanders rekenen. Sterker nog: de reizigers waren vooral geïrriteerd omdat ze er niet langs konden. De politie spreekt schande van het voorval. „Wat als jouw geliefde er ligt?”

De Politie Basisteam Zaanstreek deelde het incident op Facebook.

Reizigers vinden trein halen belangrijker: ‘Waarom verplaatsen jullie die man niet?’

Nadat de man ernstig gewond raakte door de val van een trap op het NS-station, haastte de politie zich om samen met de handhaving werkruimte voor de ambulance te creëren. Op dat moment stuitten zij op een aantal ongeduldige omstanders. „Het is schrijnend om te zien en horen dat mensen het belangrijker vinden dat zij hun trein halen, dan dat een man goed verzorgd kan worden”, schrijft de politie. „Het went ons nooit, zeker wat een van de passanten letterlijk zei: ‘Waarom verplaatsen jullie die man niet, zodat ik er langs kan? Mijn trein gaat zo!’ Hoe zou je willen dat er wordt gereageerd als jij of jouw geliefde er ligt?”

Verbijsterde reacties

In de reacties klinkt veel verbijstering over het voorval. „Alweer een voorbeeld dat onze hoogwaardige beschaving zich in de fase van snelle ondergang bevindt. De maatschappij begint steeds meer op een jungle te lijken”, schrijft iemand bijvoorbeeld. „We hebben echt een vreselijk egoïstisch maatschappij gecreëerd waar mensen geen oog en ziel voor elkaar hebben. Deze man is de vader/man/opa/vriend van iemand die zeker thuis op hem te wachten stond”, luidt een andere reactie.

Ook vertellen mensen hetzelfde te hebben meegemaakt. „Ik heb ook een smak gemaakt. Ben flink gevallen en heb mijn hand gebroken. Het was bij een benzinestation en mensen liepen gewoon langs zonder ook maar te helpen.” Een ander: „Mij is een paar weken geleden hetzelfde overkomen. Ik ben gevallen op de roltrap en kon niet meer opstaan en had geen gevoel in mijn linkerbeen. De man achter mij zag het gebeuren en stapte zonder ook maar iets te zeggen of te doen over mij heen en liep verder.”