Komt het lenteweer er nu écht aan? ‘Temperaturen tot 17 graden’

Veel Nederlanders kijken reikhalzend uit naar het moment dat het lentezonnetje zich eens even goed laat zien. Zeker nu het volgende week volgens de astronomische kalender officieel lente is, hopen mensen hun zonnebril eindelijk eens uit de kast te halen. En inderdaad: het wordt de komende dagen zachter weer. Dit weekend kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 17 graden. Maar of we nu kunnen spreken van lenteweer in volle glorie? Daarvoor zijn er waarschijnlijk nog te veel wolken en buien.

Eind vorige maand was het nog kommer en kwel in het land. Zo schreef Metro over Nederlanders die met verbazing witte vlokken zagen dwarrelen, iets wat ze eind februari echt niet meer hadden verwacht. Ook begin deze maand schreven we nog over winters weer.

Het weer vandaag en morgen

Wie vandaag naar de stembus toogt, hoeft zich in ieder geval niet door regenbuien te worstelen. Het is droog en het zonnetje schijnt, zelfs door de hoge bewolking heen. Met een temperatuur van 8 of 9 graden is het kouder dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Volgens Weeronline.nl zijn temperaturen van 9 tot 11 graden half maart normaal. Vanavond koelt het snel af en daalt de temperatuur in het noorden en oosten rond het vriespunt. In de loop van de nacht stijgt de kans op wat lichte regen.

Morgen overheerst bewolking en valt er regen, vooral in het westen en noordwesten. Dit valt mee, volgens de weersite: kletsnat wordt het in ieder geval niet. In de loop van de ochtend is het in het zuiden en later ook in het midden van het land weer droog. In de middag wordt het ook in het noorden weer droog. De bewolking blijft overheersen, maar in het zuiden kan de zon even te zien zijn. In het noorden is het een graad of 10, in het zuiden kan het lokaal 14 graden worden. Alleen in het Waddengebied en in het uiterste noorden van Groningen blijft de temperatuur onder de 10 graden steken. In de avond en nacht blijft het bewolkt en stijgt vooral in het noordwesten de kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden en er waait een zwakke tot matige zuidenwind, die aan zee wel vrij krachtig kan zijn.

Vrijdag en het weekend: temperaturen tot 17 graden

Vrijdag laat de zon zich af en toe zien, maar in de middag trekt een aantal buien over het land. De zuidenwind is matig, waardoor er een zeer zachte lucht wordt aangevoerd. Op veruit de meeste plaatsen wordt het 15-16 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 17 graden worden. Alleen in de kustgebieden is het met 12 tot 14 graden iets minder zacht.

Zaterdag begint goed met geregeld zonneschijn, maar in de middag kunnen we enkele buien verwachten. De zuidenwind is matig. Op veel plaatsen 15 tot 17 graden. Alleen in de kustgebieden blijft het onder de 15 graden. Zondag zijn er ‘s ochtends een paar buien, maar die trekken in de middag weg. De zon breekt dan af en toe door. Wel is er een stevige wind, waardoor minder zachte lucht het land uitstroomt. De weersite voorspelt 11 tot 14 graden.