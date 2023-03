Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advocaten van Nabil B. bij Khalid & Sophie: ‘Wij waren de volgende op de dodenlijst’

Nabil B. liet gisterochtend weten dat zijn advocaten Peter Schouten en Onno de Jong hem niet langer bijstaan in het Marengo-proces. Beide advocaten zaten gisteravond aan tafel bij Khalid & Sophie en spraken over de gewelddadige liquidaties van de zogenoemde mocro-maffia. „De zware criminelen mogen niet profiteren van het feit dat er mensen rondom de kroongetuigen worden doodgeschoten”, aldus Schouten.

Nabil B. zit nu bijna zes jaar in detentie om veiligheidsredenen. Tijdens dit proces zijn er drie personen rondom de kroongetuigen vermoord: Nabils onschuldige broer Redouan, zijn oud-advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Eerder deze week deed de familie van Nabil B. een noodkreet. „We zijn niet meer veilig, een vierde dode is realistisch”, schreef één van hen namens de familie in een boze brief die in handen is van RTL Nieuws.

„Twee maanden geleden werd bekend in het rapport dat wij de volgende waren op de dodenlijst”, zegt Schouten. „Niemand heeft ons daarover geïnformeerd. We hadden zelf deze informatie.” De reden waarom beide advocaten Nabil B. niet langer bijstaan, mogen ze vanwege beroepsgeheim niet vertellen. Sophie Hilbrand, presentatrice van Khalid & Sophie, voegt eraan toe dat ze begrijpt dat dit wel een goede reden zou zijn om te stoppen met het bijstaan van Nabil B.

„Het is best heftig en emotioneel. Het kroongetuigenproject van de overheid om de zware criminaliteit te bestrijden met kroongetuigen willen we voortzetten. Dit was waar De Vries voor streed”, zegt Schouten. „Je hoort uit het OM ‘als we die beveiliging niet op orde krijgen, dan maar geen nieuwe kroongetuigen’. Dat is niet de manier om het te benaderen. Je moet het juist andersom benaderen”, voegt De Jong toe. „Kroongetuigen zijn heel erg belangrijk en we hebben ze ook echt nodig. De kroongetuigenregeling mag niet stil komen te liggen.” Schouten vertelt dat de keuze bij de advocaat ligt of ze een kroongetuige willen bijstaan. „Wij willen ons werk gewoon blijven voortzetten”, zegt De Jong.

Onvrede bij familie van Nabil B.

Gisteren werd bekend gemaakt dat hoofdofficier Jeuken de veiligheid van de familie van Nabil B. overdraagt, door onvrede van de familie. „We kunnen niet voor de familie praten, maar uit het rapport blijkt heel duidelijk waar de pijnpunten liggen. En ik ben er blij mee dat een van de betrokkenen, die in functie wordt aangewezen in het rapport, de verantwoordelijkheid neemt en de functie overdraagt aan iemand anders, want daar draait het om”, zegt De Jong.

Advocaten Schouten en De Jong blijven kroongetuigen bijstaan in andere processen, waarvoor ze ook worden beveiligd. „De lijfwachten die ons hier vanavond begeleiden, zeiden voor de grap dat we nu zelf met de trein naar huis kunnen, nu we de kroongetuigen Nabil B. niet meer bijstaan”, zegt Schouten. Hij kan de grap wel waarderen. „Galgenhumor doet het altijd goed in gespannen situaties.”

