Kijkers kraken Jinek-optreden Edith Schippers af: ‘Ze staat totaal voor schut’

Edith Schippers, de VVD-lijsttrekker in de Eerste Kamer, schoof gisteravond bij Jinek aan om over de verkiezingen te praten. Dat deed ze niet al te best, vinden veel kijkers. „Een stamelend zwak optreden”, klinkt er.

Schippers keerde eind vorig jaar na vijf jaar afwezigheid terug naar de Haagse politiek. „Ik ga de politiek weer in om te kijken hoe we Nederland beter kunnen maken”, zei ze daarover in WNL op Zondag.

Polariserend filmpje VVD

Presentatrice Eva Jinek begint over de kritiek op het „polariserende” ‘laat ze niet-winnen’-filmpje van de VVD. Aan de talkshowtafel wordt er afkeurend op gereageerd, maar Schippers verdedigt de video. „De boodschap is: afhankelijk van wie er naar de stembus gaat, maakt ook uit wie uiteindelijk daadwerkelijk straks de politiek bepaalt.” Politiek verslaggever Floor Bremer werpt de VVD-politica voor de voeten dat het geen positief spotje is. Maar Schippers blijft erachter staan. „Dit is wel een spotje om te motiveren om te gaan stemmen.”

Jinek haalt eerdere uitspraken van premier Mark Rutte aan, waarin hij onder andere voorstelde om „elkaar weer op te zoeken.” De blonde presentatrice vraagt zich af hoe dat te rijmen valt met dit filmpje. „Ik vind het geen polariserend filmpje, maar het is wel aandacht aan geven aan polarisatie. De boodschap is dat er iets te kiezen valt. Het is van belang om te stemmen, want mensen met een andere mening gaan ook stemmen.”

Bremer gaat er weer tegenin. „De VVD-jongeren zeiden zelfs: zeg nou waar we goed in zijn, wat onze ideologie is en wat onze eigen ideeën zijn, in plaats van te zeggen wat we niet willen.” Schippers: „Ik zit al weken overal aan te geven wat belangrijk is en wat we zouden moeten doen om ons land verder te helpen.”

Bastiaan Ragas vindt er het zijne van. „Je ziet hier mensen die boos zijn over het milieu. Mensen die boos zijn over cultureel-maatschappelijke dingen. Wat hier gebeurt is: ‘Dit zijn dus allemaal debielen en je moet dus op de VVD stemmen.’ Die polariserende toon. Je trekt je gewoon terug, dat is wat je doet.”

Schippers over belastingverlaging

Vorig maand zei Schippers „in principe voor belastingverlaging op alles” te zijn. Aan de Jinek-tafel legt ze uit waarom. „We moeten niet vergeten dat mensen in Nederland, maar ook bedrijven, voor enorme investeringen staan. Die zonnepanelen op dat dak worden niet betaald door de overheid, maar door mensen.” Vooral de inkomstenbelasting mag wat haar betreft worden gekort. „Ik vind dat werken moet lonen. Ik vind het gek dat er situaties zijn waarin je meer gaat werken, maar er minder aan overhoudt doordat je toeslagen verliest.”

Tot nu toe blijft onzeker waar de VVD de belastingverlaging van wil betalen. „Ik vind ook dat de zwaarste schouders in Nederland de zwaarste lasten moeten dragen”, licht ze toe. „Als je in Nederland een manier vindt om dat te doen en met het geld dat we daar ophalen, verlagen we de inkomstenbelasting nog verder.”

Schippers wil de „hele hoge vermogens, mensen met ontzettend veel geld” belasten. Maar, geeft ze toe, dat is in de praktijk nog niet zo makkelijk. „Waar het feitelijk op neerkomt is dat een paar hele rijke mensen hun geld helaas alweer vrij snel buiten Nederland weten te plaatsen. In de essentie komt het erop neer dat je heel vaak ondernemers treft en dat is mijn grote bezwaar.”

Jinek kaatst terug dat wat ze zou willen, dus eigenlijk onmogelijk is. Ook Bremer is kritisch. „Wat de VVD de afgelopen jaren heeft laten zien, is dat ze bijvoorbeeld een winstbelasting hebben gedaan op MKB, dat zijn ook de kleine bedrijven. En als je naar de CPB-ramingen van de toekomst kijkt, dan zie je ook dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden. Het zal allemaal niet beter gaan worden in de toekomst. Dan kun je wel zeggen: we gaan iets doen wat misschien niet kan. Maar dan hoor ik je ook zeggen dat veiligheid heel belangrijk is. De minister van justitie zegt dat we heel veel meer geld nodig hebben voor de veiligheid van Nederland. Daar moet ook geld naartoe. Dat zal ergens vandaan moeten komen. Als u zegt dat je de rijken eigenlijk niet zo goed kunt belasten, dan heb ik eigenlijk nog steeds geen antwoord gehoord.”

Kijkers: ‘Schippers valt door de mand’

Op Twitter wordt gehakt gemaakt van het optreden van Schipper. Het wordt onder andere een „stamelend zwak optreden” genoemd. „Vermoed dat Edith Schippers na morgen weer vertrekt van het politieke toneel. Ze komt niet uit haar woorden, staat met de mond vol tanden. Heeft geen weerwoord. Lacht als een boer met kiespijn.” Volgens een kijker heeft Bremer de politica „klem geluld”.



Opnieuw valt Edith Schippers ontzettend door de mand #Jinek. Ze wil geld vrijmaken uit 'meevallers'. Kan daar geen bedrag bij noemen en heeft geen antwoord als wordt gesteld dat ook veel minder meevallers worden verwacht. pic.twitter.com/Q8pC79XMhH — Kim Hamerslag (@KimVici) March 14, 2023



Edith Schippers, een fantastische vrouw, maar ze staat totaal voor schut#jinek — Gerard van den Berg (@gwcvandenberg) March 15, 2023



Veel geschreeuw en weinig wol. Dat is Edith Schippers @VVD. Die gaat toch af als een gieter #jinek — Jan Zuidema (@JanuutGrunnn) March 14, 2023



'Belastingverlaging op alles maar het moet wel kunnen.' Ja, zo kun je alles wel beloven. Edith Schippers klinkt steeds meer als een paniekerig hol vat #jinek — Ilonka Leenheer 💎 (@IlonkaLeenheer) March 14, 2023



Mijn God, wat was Edith Schippers slecht bij #jinek zeg. — RoodBaard 💎 (@RoodBaart) March 14, 2023

