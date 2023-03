Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drugs kopen via Snapchat is heel normaal: ‘Hoe heet die dealer van jou ook alweer?’

De tijd dat je voor een jointje naar de plaatselijke coffeeshop moest, lijkt voorbij. De jonge generatie (en dan bedoelen we écht jong), heeft hele nieuwe manieren voor het kopen van drank en drugs, namelijk: via social media. Vooral via Snapchat vinden dealers eenvoudig de weg naar tieners die op zoek zijn naar vapes, drank en drugs. Onze collega’s van J/M Ouders gingen op onderzoek uit.

Sandra is moeder van twee jongens van 12 en 14 jaar oud. Onlangs kwam ze erachter hoe normaal en makkelijk het is voor kinderen om via Snapchat vapes en drugs te kopen. Ze wil dan ook graag dat hier meer bekendheid voor komt onder ouders. „Een paar maanden geleden liep ik de kamer van één van mijn zoons in. Er hing een intense, zoete geur. Heel naïef dacht ik nog: dat snoep van tegenwoordig ruikt wel heel sterk. Maar toen ik een tijdje later toevallig een gesprek opving tussen mijn zoon en zijn vriendje, vielen de puzzelstukjes op hun plek. ‘Hoe heet die vapedealer van jou ook alweer?’, vroeg het vriendje. Waarop mijn zoontje de naam noemde, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.”

Sandra gaat het gesprek aan met haar zoons en vraagt onder andere waarom ze er nooit iets over hebben gezegd. „Mijn zoon antwoordde met: ‘Ik zeg toch ook niet dat de lucht blauw is.’ Oftewel, voor hen is het de normaalste zaak van de wereld dat dealers via Snapchat actief zijn.”

Dealers via Snapchat

Kinderen die op Snapchat zitten, komen gemakkelijk in aanraking met dealers, bijvoorbeeld door bepaalde zoektermen te gebruiken, doordat vriendjes accounts en video’s delen of omdat ze benaderd worden door de dealers zelf.

Sandra besloot om zelf eens een kijkje te nemen op Snapchat, om te zien waar haar kinderen zoal mee in aanraking komen. „Daar heb ik in eerste instantie door te zoeken op termen als ‘chocola’, ‘groothandel’ en ‘koerier’ verschillende dealers toegevoegd”, vertelt Sandra. „Dit waren voornamelijk drugsdealers. Ook heb ik iedereen die mij een vriendschapsverzoek stuurde, geaccepteerd. Dit heeft de nodige sexting-verzoeken opgeleverd, maar ook verschillende aanbiedingen van nepartikelen, vapes en drugs.”

📲 Wat is Snapchat? Snapchat is een populaire mobiele app voor het delen van foto’s en video’s. Het onderscheidt zich van andere sociale media doordat de gedeelde inhoud automatisch verdwijnt na een korte periode, meestal na 24 uur. De app biedt ook tal van filters, lenzen en effecten die kunnen worden toegepast op foto’s en video’s voordat ze worden gedeeld. Snapchat heeft ook een chatfunctie waarmee gebruikers rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. De app is vooral populair bij jongere gebruikers.

Adverteren met beloningen

Voor minderjarigen is het dus een hele makkelijke manier om aan vapes, drank en drugs te komen, die ze in een normale winkel of coffeeshop niet meekrijgen. Pauline werkt als hoofdagent bij de politie en geeft ook voorlichting over dit onderwerp op middelbare scholen. „Als ik op een school kom, herkennen veel kinderen de praktijken van online drugsdealen. Voornamelijk op Snapchat, omdat dit heel anoniem is en de berichten na 24 uur weer verdwijnen. Je kunt via Snapchat echt alles bestellen en zo rollen jongeren al snel van het lichtere spul in de zwaardere drugs. Vaak adverteren de dealers ook met beloningen, die je krijgt als je bijvoorbeeld zijn posts deelt of een nieuwe klant aanlevert. Zo raken kinderen al snel dieper in het wereldje.”

Afspreken en ripdeals

Zodra de dealers iets hebben verkocht, wordt er afgesproken om de deal af te handelen. Als je geluk hebt betaal je en krijg je wat je wilde, maar soms gaat het ook mis. Een zogenaamde ripdeal vindt geregeld plaats, waarbij de jonge koper geen drugs krijgt, maar onder druk wordt gedwongen het geld, en soms nog meer, af te staan.

Sandra’s zoon hadden alleen vapes gekocht, maar ze heeft zelf gezien dat de stap van vapes naar drugs op Snapchat maar heel klein is. „De dealers willen graag je huisdealer zijn en bieden dus niet alleen vapes, maar ook wiet en zwaardere drugs aan. Net zo makkelijk als hoe je aan die vape kwam, kom je ook aan ketamine. Niks engs, gewoon via die ‘aardige’ jongen met wie je vorige keer ook bij het station had afgesproken. Niets steegjes of achteraf-straatjes. Allemaal gewoon onder de knop”, vertelt Sandra.

Bewust maken

Wanneer Pauline voorlichting geeft op scholen, wil ze kinderen vooral twee dingen meegeven. „Ten eerste dat je geen idee hebt wat je koopt. Als je medicijnen koopt, krijg je een hele bijsluiter mee, maar bij die drugs via Snapchat heb je geen idee wat erin zit. Mijn eigen dochter heeft een keer iets genomen, daar is ze dagen doodziek van geweest.

Daarnaast wil ik kinderen er bewust van maken dat het heel gemakkelijk is om in die wereld gezogen te worden. Als dealers eenmaal iets aan je hebben verkocht, kun je bijvoorbeeld gechanteerd worden. Zo worden kinderen soms verleid, of gedwongen, om ook in de handel te gaan en als je daar eenmaal inzit, kom je er heel moeilijk uit.”

Wat te doen?

Wat kun je nu als ouder doen om dit te voorkomen? Pauline adviseert om vooral het gesprek aan te gaan. „Heb niet de illusie dat jouw kind zoiets niet doet. Ik zie dat de thuissituatie slechts een kleine rol speelt, kinderen uit alle lagen van de bevolking komen hiermee in aanraking en kunnen zo de verkeerde vrienden en beslissingen maken.”

Volgens Pauline is het ook belangrijk om je kind te leren omgaan met de groepsdruk die hierbij ook vaak een grote rol speelt. „Leer je kind om ‘Nee’ te zeggen. En zorg ervoor dat je kind zich veilig genoeg voelt om het aan jou te vertellen als er iets, zoals een beroving, is voorgevallen.”

Daarnaast kunnen ouders (en kinderen) ook melding maken van online drugsdealers. „Hoe meer meldingen, hoe groter de kans dat de politie er iets mee kan”, zegt Pauline. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem om informatie door te geven aan de politie.

